Persisten las malas condiciones de venta de animales en La Pampa

Las malas condiciones para la venta de animales en el mercado La Pampa, en el centro cochabambino, persisten, a pesar de que hace algunas semanas las autoridades recorrieron estas casetas emitiendo observaciones debido a la falta de carnets de vacunas antirrábicas y espacio para la permanencia de las mascotas y animales de consumo en el lugar.

La jefa de Zoonosis, Jhelen Quispe, indicó que a actividad se trata de un segundo operativo informativo, a manera de inspección.

«En esta oportunidad, de la misma manera, han incumplido, no cuentan con las vacunas, no tienen espacios para la comercialización de animales. Es una lástima que pese a los controles las personas no hagan caso a la notificación y no cumplan hasta el día de hoy», indicó.

Asimismo, se pudo evidenciar numerosos puestos de venta de animales asentados sobre las jardineras y calles aledañas a dicho mercado.

Según el técnico de la División de Sirios de la Intendencia Municipal, Enrique Encinas, algunos de estos comerciantes cuentan con un permiso otorgado por anteriores gestiones municipales para comercializar animales de consumo en días de feria, miércoles y sábado. Aunque en un breve recorrido por el lugar, se evidenció la existencia de muchos asentamientos en vía pública procedían con la venta de perros, gatos y otras mascotas.

Quispe dijo que en los próximos controles las acciones por incumplimiento de normativa serán rigurosos e hizo un llamado a la población para que se acoja. Las cámaras de adopción de mascotas que se realizan los fines de semana y dejen de asistir a los sitios de venta.