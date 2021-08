“Siento que ya no tengo cabeza para crear contenido”, la tiktoker Albertina pide ayuda para su hermano

La joven chuquisaqueña contó el difícil momento que atraviesa por la enfermedad de un familiar que requiere con urgencia un especialista.







Fuente: Unitel

Albertina Sacaca ha dejado de lado los videos que la han convertido en una de las tiktokers más conocidas en Bolivia y que le han hecho ganar una comunidad de un millón de seguidores. La enfermedad de su hermano ahora centra toda su atención ya que su salud se está deteriorando cada vez más.

Albertina contó la delicada situación que está atravesando en un video que se hizo viral y que le permitió recibir el cariño de sus seguidores. Este lunes conversó con La Revista de Unitel, programa que visitó hace poco, para contar cómo se encuentra su situación.

La joven relató que hace siete años su hermano fue diagnosticado con triquinosis, una enfermedad parasitaria que afecta el cerebro, entonces comenzó un tratamiento que al principio tuvo efecto, pero que ha dejado de funcionar de manera inexplicable.

“En la última tomografía sale que las triquinas están inactivas y no tiene por qué darle convulsiones, pero le siguen dando. Yo no sabía a dónde acudir entonces hice el video para que me aconsejen porque talvez hay algunos que han pasado por lo mismo”, cuenta Albertina acongojada.

Su hermano de 26 años está finalizando la Universidad, pero no puede concluir su carrera debido a que las convulsiones han empezado a aumentar su frecuencia.

Esta situación la ha paralizado por completo, confiesa Albertina. “Siento que ya no tengo cabeza para crear contenido” lamenta. Su familia necesita un especialista que pueda atender a su hermano y también los recursos económicos que le permitan costear los análisis de laboratorio.

Si desea ayudarla puede hacerlo a esta cuenta: 142-190-152 del Banco Unión.