Sujeto hallado con su hijo muerto en un internet lo había raptado tras golpear a la madre del menor

Luego de que un bebé de poco más de un año fuera hallado sin vida en un punto internet de la ciudad de El Alto en compañía de su padre de 18 años, la madre del menor fue citada a declarar esta jornada en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La abuela del menor manifestó que el acusado habría llamado a la tía del niño para entregárselo, y le pidió que “no lo despierte” ya que estaba durmiendo.

“A mi hija menor la citó y le había dicho: “no le vas hacer levantar a la wawa, está durmiendo”, y ya había estado muerto”, indicó la mujer a UNITEL.

La madre del bebé vivía junto a este hombre hace ya tres años, tiempo en el que habría sido víctima de agresiones por parte del acusado de infanticidio.

“El viernes la ha golpeado a mi hija y ha escapado con la wawa (el bebé), mi hija dos días lo ha buscado, el domingo ella se ha enterado que ha muerto”, manifestó.

La abuela cuenta que el presunto responsable no se hacía cargo del niño, ya que no le compraba leche ni pañales, por lo que ella tenía que abastecerles de ayuda. La mujer asegura que desconocía que tipo de persona era la pareja de su hija, ya que no sabía que tenía antecedentes penales.

La familia ahora solo aguarda que les puedan entregar el cuerpo del menor para así poder velarlo y sepultarlo. Piden justicia y que el responsable pague por lo que hizo.

El caso

Este pasado fin de semana, se sorprendió al joven de 18 años cargando en sus brazos a su bebé, de poco más de un año de edad, sin signos vitales mientras permanecía en un café internet de la zona Villa Tejada Rectangular.

Las primeras investigaciones determinan que las causas de la muerte del pequeño serían por agresiones y asfixia.

El sujeto, que se encontraba en estado de ebriedad, fue enviado con detención preventiva al centro de reclusión de Qalauma, mientras dure la investigación.