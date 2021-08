Una explosión como resultado del impacto de un misil contra un edificio residencial en Kabul

EE.UU. llevó a cabo un ataque en la capital afgana este domingo.

Varios medios de comunicación han informado de una poderosa explosión cerca del aeropuerto de Kabul. Según algunas informaciones, la explosión fue causada por un cohete que impactó contra un edificio residencial.

The blast heard in Kabul is apparently a missile that hit a residential house in Khajeh Baghra area which is few miles away from the Kabul airport. Both ISIS and Taliban have in the past hit missile in residential areas in and around Kabul.

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 29, 2021