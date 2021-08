Wilster pierde ante FIFA y debe pagar $us 120 mil

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Wilstermann perdió la demanda ante la FIFA por el caso Cristian Díaz y debe pagar cerca de 120 mil dólares en un plazo máximo de 45 días, caso contrario será sancionado con no poder habilitar a jugadores tanto nacionales e internacionales por tres períodos consecutivos.

El ahora técnico de The Strongest, Cristian Díaz, demandó a Wilstermann después que el club incumpliera con los pagos comprometidos por la recisión de contrato, que tenía validez hasta diciembre de este año. “El club tiene un plazo de 45 días para pagar y si quisiera apelar, puede hacerlo, pero tendría que abonar 15.000 francos suizos (16.410 dólares) para recibir los fundamentos y tiene 10 días para hacer esto y después podría apelar al TAS”, explicó el abogado de Cristian Díaz, Eduardo Martins. El abogado explicó que pese a que no están del todo conformes al fallo de la FIFA no apelarán.

“No estamos del todo conformes con todo los rubros, porque faltó alguna prima o algunos meses que se le deben al profe Díaz, de todos modos para cerrar la etapa acá se decidió no apelar”, aseguró.

Asimismo, Martins señaló que “ya no es momento de negociar y acordar. Ahora tenemos una resolución que el club debe acatar”.

Los Tiempos intentó hablar con la dirigencia de Wilstermann sobre el tema, pero no atendieron las llamadas.

Demanda de Benegas sigue

Mientras tanto que el club Wilstermann tiene hasta el 6 de septiembre para responder en el caso de la demanda del marcador central paraguayo Ismael Benegas.