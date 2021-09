Clubhouse tiene una nueva función para conectar con amigos

Clubhouse está sumando una nueva función que permitirá que los usuarios puedan iniciar conversaciones informales con sus amigos y contactos.

Así que si quieres iniciar una conversación con algunos de tus amigos dentro de Clubhouse bastará con un simple saludo para invitarlos a una sala privada.

Nueva función de Clubhouse para conectar con amigos y contactos

La nueva función de Clubhouse, llamada Wave, permite que los usuarios envíen una invitación a cualquier usuario para conversar en una sala privada. Tal como ves en la imagen de arriba, solo tendrás que enviar un saludo a tu amigo para que Clubhouse le notifique que has saludado, y que estás dispuesto a conversar en ese momento.

Sí, Clubhouse quiere imitar la forma tradicional de iniciar una conversación cuando nos encontramos con una amigo en la calle. Un simple saludo que se convierte en una conversación o un encuentro que termina con una taza de café para ponerse al día.

Siguiendo con esta dinámica, Clubhouse te mostrará una notificación similar a la que ves abajo, preguntando si deseas crear una sala privada para conversar. Sí, automáticamente se creará una sala privada únicamente con la persona que te envió la invitación. Y por supuesto, puedes aceptar la invitación o dejarlo para otro momento.

No hay un límite en la cantidad de saludos que puedes enviar para invitar a tus amigos a conversar en salas privadas, así que es una función que puedes manejar según tu criterio. Si la persona a la que has enviado la invitación no está disponible, puedes cancelarla y así evitar que te interrumpan cuando estás ocupado. Y si tienes la app en segundo plano, no debes preocuparte, ya que las invitaciones quedarán en pausa.

Esta nueva propuesta. que está implementando Clubhouse con Wave. ya está disponible tanto en su app para iOS como Android.