Con 27 cocaleros arrestados, Alanes se abre a que Calle integre su directorio

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Mientras 27 cocaleros de los Yungas permanecen arrestados en celdas policiales, el dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) avalado por el Gobierno, Arnold Alanes, informó que ayer se reunió con Fernando Calle, dirigente de otra de las facciones cocaleras, y se abrió a que éste forme parte de su directorio.

“Hoy (por ayer) yo he hablado con Fernando Calle, nos hemos reunido en la plaza Murillo. Hemos conversado la situación y hemos visto que hay predisponibilidad de que (él) se sume al directorio”, afirmó en el programa Noches sin Tregua. Dijo que espera que salgan “aires de paz” hasta el sábado, a tiempo de señalar que también mantiene diálogo con Armin Aliaga de la regional Coripata.

Fernando Calle, por su parte, afirmó no estar cerca de ninguna parte en conflicto y aseguró que, en su opinión, la pacificación debe pasar por la declinación de las tres cabezas de Adepcoca.

También puede leer: Gases, heridos y detenidos en represión policial a cocaleros de zonas tradicionales

“Yo no me voy a acercar mucho a ninguna de las dos dirigencias, porque el compañero Lluta es totalmente radical, él no llama a una unidad y el compañero Alanes tiene su posición también y no comparto mucho su ideología, su pensamiento, porque al final él ha sido electo en ánforas invalidadas (…) Todos deberíamos declinar, Alanes, (Armin) Lluta e incluso mi persona, porque al final lo que queremos es la unidad de los socios”, dijo Calle.

Esta mañana la abogada de los cocaleros detenidos, Evelyn Cossío, informó que permanecen en celdas policiales siete mujeres y 20 varones acusados por supuesta comisión de los delitos de asociación delictuosa, robo agravado e instigación pública a delinquir. Asimismo, señaló que diferentes instancias hacen seguimiento a la situación de los aprehendidos.

También puede leer: Choquehuanca convoca a sectores cocaleros a dialogar este sábado

“Bajo estas circunstancias, el día de ayer, tras las agresiones que habrían recibido por los efectivos policiales estos aprehendidos, se ha solicitado la presencia de la Organización de las Naciones Unidas, de igual manera el Sedepre, que es la institución encargada de poder advertir si estos aprendidos tienen signos de tortura y se hicieron presentes personeros de la Defensoría del Pueblo”, expresó Cossio a Radio Yungas.

La jurista indicó que la toma de declaraciones se hizo durante toda la madrugada e indicó que entre los primeros aprehendidos la Policía detuvo a una mujer que es madre de un bebé lactante y a un mecánico que no sería parte del conflicto.

Sostuvo que en aras de buscar la pacificación, el diputado del MAS Freddy Velásquez se comprometió a gestionar la liberación de los detenidos, para viabilizar el diálogo que sería llevado adelante con el vicepresidente David Choquehuanca este sábado.