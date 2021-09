Concejal Medrano acepta disculpas de Santistevan, pero mantiene pedido de su destitución

El concejal de Comunidad Autonómica (C-A), Juan Carlos Medrano, expresó que acepta las disculpas del secretario de Autonomía, José Luis Santistevan, por el altercado registrado en la reunión con los transportistas la anterior semana, pero que no cesará en su pedido de destitución para sentar un precedente.

«En realidad no me ofendió, sin embargo, no podemos dejarlo pasar, yo acepto las disculpas. Imagine este funcionario que pateó a su novia diga disculpas y siga con su trabajo, tenemos que sentar un precedente. Santistevan es abogado y conoce las faltas en las que incurrió», dijo, en contacto con Asuntos Centrales.

El legislador argumenta que se debe sentar un precedente y que no se trata de lanzar un puñete a alguien y luego pedir disculpas. “Estamos presentando la denuncia a Transparencia, ya se presentó a la Alcaldía para solicitar su destitución”, indicó.

Sobre el tratamiento del POA 2022, detalló que identificaron varias observaciones en la asignación de presupuestos para obras por zona. «Nosotros hicimos una observación, porque el tema de pavimento nos llamó la atención, por ejemplo, el distrito 5 de la zona norte, está recibiendo casi Bs 100 millones en pavimento, sin embargo, otros distritos como el 8 Plan Tres Mil, que tiene una población importante, está recibiendo mucho menos. Pedimos conocer los criterios en la distribución de recursos», pidió.

Medrano estima la próxima semana será aprobado en el pleno del Concejo y luego será enviado a La Paz. «En la comisión de planificación estuvimos revisando el POA, encontramos cerca de 20 observaciones, tales como la poca distribución equitativa de fondos destinados a pavimento, el poco presupuesto para educación y salud, gran parte del presupuesto será para obras públicas, lo que ayudará en la reactivación económica», dijo.