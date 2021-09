Santistevan pide disculpas a concejales de C-A y ofrece total apertura a la fiscalización

El secretario de Autonomía, José Luis Santistevan, pidió disculpas públicas durante una entrevista con Asuntos Centrales a los concejales de Comunidad Autonómica (C-A) por el alertado que se registró la anterior semana con el concejal Juan Carlos Medrano, luego de que este solicitara mediante una carta el despido del funcionario argumentando que no lo dejaba fiscalizar.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

«Se lo voy a explicar en tres partes, esto porque tengo una carrera institucional, no política, en Santa Cruz y he sido asesor del Concejo. Lo primero que le puedo decir al concejal Medrano es que no me opongo a que él fiscalice la gestión, esta es una gestión de puertas abiertas y lo único que tiene que hacer es llamarme y decirme qué documentación requiere. Yo lo apoyo en forma absoluta, yo no me opongo, he sido muy respetuoso de su función”, manifestó.

Además, aclaró que la Secretaria que dirige no es de servicio ciudadano, sino de servicio a la institucionalidad, por los que desvirtuó que trate mal a la gente, como denunció Medrano.

Respecto al impase con el concejal Medrano, expresó: “Primero no ha sido mi intensión indisponerlo a él ni a ningún concejal. Mi trabajo no es esa, la Alcaldía me paga para que produzca y si se sintió mal por algo que dije, porque me exalté, porque el tema de transporte es un problema que a cualquiera lo irrita, entiendo que en esos momentos no debió llegarse a eso. Pero se lo voy a decir con toda claridad y humildad, primero nunca he sido violento con nadie, si él se sintió ofendido, le pido disculpas y a los 11 concejales y a los legisladores de CA».