Digital Harbor: Cultura de la Innovación

En 1997 nacía Digital Harbor como una compañía de aplicaciones compuestas en Estados Unidos. Después de 24 años, la empresa ha construido un equipo de trabajo entre Estados Unidos, Bolivia e India, que han logrado ahorrar $500 millones a clientes del sector salud en Estados Unidos, han creado una plataforma de análisis de enlaces para agencias de inteligencia y han consolidado el desarrollo de aplicaciones compuestas, utilizadas actualmente por las instituciones financieras y de salud más grandes del país norteamericano.

“Ir donde ningún hombre ha ido antes” es el espíritu de la compañía, según Rohit Agarwal, CEO y Director de Innovaciones de Digital Harbor.

A la fecha, Estados Unidos e India son los dos principales exportadores de software a nivel mundial. Según el departamento de comercio de Estados Unidos, la industria del software generó $109,3 billones el 2018 en ese país, representando el 32% de ingresos globales. Se estima que hoy los ingresos de la industria del software en la India ascienden a $160 billones y emplean a 3,5 millones de personas. En 2003 Bolivia pasa a integrar el equipo de Digital Harbor junto a las dos potencias del software. Actualmente la compañía se constituye en un centro de investigación e innovación que no solo busca el desarrollo de software, sino que propone transformar las aplicaciones empresariales en un entorno colaborativo. Su centro de operaciones es Cochabamba.

“Bolivia es parte de Digital Harbor gracias a la reputación que se creó. Un boliviano trabajó con el dueño en EEUU y abrió la puerta a otros ingenieros. Primero una persona y luego un grupo pequeño de bolivianos ha hecho que Digital Harbor EEUU se interesara por crecer aquí. Ahora somos casi 100 personas en Bolivia” señala Marcelo Zenzano, Director de Gestión de Talento de la compañía en Bolivia.

Para lograr sus objetivos, la compañía tiene como pilar la cultura del trabajo colaborativo, de modo que permita a los ingenieros y desarrolladores bolivianos desplegar su creatividad y crear nuevos productos.

“Hardworking, innovation and passion; que hacer software no sea simplemente el trabajo de todos los días, que nuestros miembros tengan el deseo de descubrir nuevas formas de hacer las cosas, que no tengan miedo de probar y que no se rindan en el camino” son los valores que busca Digital Harbor según Álvaro Cárdenas, Director de Ingeniería en Bolivia.

Digital Harbor trabaja bajo la modalidad software as a service, lo que quiere decir que la empresa es responsable de toda la cadena de valor en la elaboración de un producto; desde la construcción hasta la operación. Asimismo, se encargan de la mejora continua de los productos terminados. California, Maryland, Montana y New Hampshire son los estados actuales en EEUU donde se usan los productos desarrollados por Digital Harbor Bolivia.

“He sido parte del lanzamiento de know your provider, un producto de software que lo vi crecer desde que era una hoja en blanco. Es impresionante ver como las pequeñas piezas de software que he construido como prototipos, la pasión y sobre todo el trabajo duro en equipo, han terminado en uno de los logros más grandes de mi vida. Ese software lo están usando actualmente los proveedores de servicios de salud en California” cuenta Linet Torrico, Líder de uno de los equipos desarrollares de Digital Harbor.

La pandemia del COVID ha obligado a las empresas privadas y públicas a proteger a sus empleados y a optar por el trabajo online. Digital Harbor ha seguido las mismas medidas, sin embargo, en los últimos meses la compañía ha aprovechado el tiempo para mejorar sus instalaciones y construir espacios de trabajo colaborativo, anticipándose a un futuro post-pandemico y al nuevo escenario laboral en el mundo.

Digital Harbor ha estado trabajando de forma remota con ingenieros de La Paz, Santa Cruz, Tarija, Sucre y Oruro. Busca crecer y seguir integrando a desarrolladores bolivianos a la competencia del mercado mundial del software.