Dueño denuncia que a su departamento entraron cinco granadas de gas y eso provocó el incendio

La Policía de La Paz sostiene que una ganada de gas o un elemento que contiene esa sustancia no puede generar una chispa y acusa a los cocaleros de generar el incendio en el departamento.

Foto: ANF.

La Paz, ANF. – El dueño del departamento que se incendió en medio del enfrentamiento entre cocaleros y policías en la zona de Villa Fátima, en La Paz, denunció este lunes que al lugar ingresaron al menos cinco grandas de gas y por lo caliente que son esos artefactos podrían haber generado el fuego; por la ubicación del lugar, descarta que los cocaleros hayan lanzado algún artefacto explosivo.

“Prácticamente ha llegado esta granada de gas a mi departamento, me lo han roto el vidrio, después yo he apagado con agua, pero ha vuelto a entrar otra vez y he agarrado con la mano y por la misma ventana lo he devuelto. Tal vez han pensado que les estaba lanzando gases por la ventana; han disparado como cinco veces y mis vidrios lo han roto todo, (los policías) han lanzado los gases directamente a mi ventana y después yo me he tenido (que) cerrar la puerta porque no podía con todos los gases”, denunció a la ANF el dueño el departamento afectado, Jhonn García.

En una visita al departamento afectado se evidenció que ese sitio era un depósito de ropas. García descarta que los cocaleros hayan lanzado algún tipo de explosivo para incendiar el lugar, en primer lugar porque al frente del inmueble estaban más policías disparando gases lacrimógenos y los cocaleros estaban por los lados del edificio y, en segundo lugar, porque en el lugar se hallaron restos de granadas de gases lacrimógenos y no otro tipo de explosivos, que estarían siendo utilizados por los manifestantes.

El inmueble afectado se halla en el cuarto piso de un edificio, ubicado entre la avenida Las Américas y la calle Tacna, y en el lugar habitan varias familias. Gran parte de los vecinos repudiaron el actuar de la policía por el uso indiscriminado de gases lacrimógenos.

Entre tanto, el subcomandante departamental de la Policía Boliviana, coronel Hernán Romero Segovia, manifestó que el disparo de los gases lacrimógenos no podría alcanzar hasta el cuarto piso de ese departamento por su altura, y bajo ese argumento descartó que una granada de gas haya provocado el incendio.

Además, explicó que los gases lacrimógenos no provocan chispas y no podría generar ningún tipo de incendio. “Serán estudios técnicos que determinen, pero nosotros entendemos que un elemento, como es una granada o una cápsula que contiene gas para dispensar manifestantes, no podría ocasionar un incidente; sin embargo, serán los estudios técnicos quienes determinen (ese aspecto), pero nosotros desde luego descartamos aquella posibilidad”, sostuvo Segovia.

El incendio se produjo en medio de los conflictos de los cocaleros de la Asociación de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) que llevan varios días intentando ingresar a las instalaciones del mercado de coca de la zona de Villa Fátima, que fue tomado por otro grupo, afín a Arnold Alanes y que goza del reconocimiento del Gobierno.

Este lunes, nuevamente fueron gasificados los cocaleros que protestaban y hubo detenidos; en primera instancia se reportó cuatro detenidos por inmediaciones de la fábrica Monopol, posteriormente aprehendieron a al menos ocho jóvenes en la zona Villa El Carmen, quienes estarían portando explosivos entre sus pertenencias. Horas más tarde, reportaron varios heridos de cocaleros quienes se habrían sido llevados a un centro hospitalario.

Los vecinos de lugar anteriormente reportaron que algunas personas se encontraban lanzando cachorros de dinamita a las casas, sin que la policía los detuviera aunque operaban delante suyo, y los mismos efectivos disparaban gases a las casas del lugar.

De otra parte, la pasada semana se registró un incendio en un módulo policial ubicado frente a la terminal Minasa y el día de hoy se registraron otros incendios, según la Policía todos causados por los manifestantes.

/DPC//smr