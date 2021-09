El drama de Jazmín, dos años de bullying que terminaron en depresión y muerte

Verónica Zapana S. / La Paz

Desde que entró a la escuela, Jazmín (nombre convencional) siempre fue la mejor estudiante de su curso. Año tras año cosechó diplomas escolares por ser la más destacada de la clase. Hace dos años, sus compañeros de colegio comenzaron a hacerle bullying, no sólo por ser la mejor, sino también por su peso.

Por este acoso, la joven sufrió una fuerte depresión, lo que le provocó una anorexia y posteriormente la llevó a la muerte.

“Recuerdo que una vez (en 2019) mi hija llegó llorando y me dijo: ‘Me han dicho gorda en el colegio mamá. Esa corcha es muy gorda, así me han dicho’. Así me contó mi hija”, aseguró a Página Siete la mamá de Jazmín.

Contó que en ese momento, ella le dijo a Jazmín que no hiciera caso a sus compañeros. “Al parecer todo estaba normal”, aseguró. En un principio no creyó que los ataques podrían causar un daño a su hija.

No fue así. Por el bullying, la joven sufrió depresión y anorexia. “El jueves ha desaparecido, mientras yo estaba atendiendo a mi bebé de cinco meses. Ella me dijo que quería tomar agua, se fue aparentemente a la cocina y ya no la vi más”, relató.

Luego de tres días de buscar a la joven, la familia reportó la desaparición a la Policía. Horas después, el sábado, Jazmín fue hallada sin vida en inmediaciones de la laguna de Achocalla. “Su cuerpo apareció flotando en el primer lago de Achocalla. Los comunarios vieron el cuerpo y llamaron a la Policía para informar del hecho”, dijo el jefe de División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) El Alto, Daniel Choque.

La autoridad policial aseguró que luego de hacer el levantamiento legal del cadáver, se confirmó que se trataba de Jazmín. Su familia contó que era víctima de bullying. “La causa de muerte fue asfixia mecánica por sumersión”, agregó Choque.

El director de la unidad policial indicó que aparentemente la joven se quitó la vida porque luego de una revisión de su celular, ella había buscado páginas relacionadas al tema.

El jefe operativo de homicidios de la Felcc, Teddy Cruz, dijo que la joven tenía un cuadro severo de desnutrición. “Se hizo la investigación con los familiares, por lo que la víctima tenía anorexia”, añadió.

Según el oficial, Jazmín recibía tratamiento psicológico, pero “aparentemente no habría dado resultado”.

La mamá explicó que al principio ella no se dio cuenta que su hija sufría anorexia, incluso la llevó al médico pero no recibió un diagnóstico concreto.

Indicó que Jazmín estaba muy afectada por el bullying que recibió de parte de sus compañeros del colegio desde el año 2019. Con la pandemia, las cosas parecían normales. Pero este año, la joven volvió al colegio y otra vez sufrió el maltrato de sus compañeros.

“Para mí, mi hija era normal, no estaba gorda como le decían en el colegio”, dijo la mamá y recordó que hasta el año pasado Jazmín pesaba 55 kilos y comenzó a bajar más de peso.

“La llevé al doctor y ya estaba pesando 40 kilos”. Explicó que por esa razón fue internada en el hospital. “He ido al colegio para hablar con los profesores y les dije lo que estaba pasando con mi hija y que tenía anorexia. Pedí permiso. Todos han dicho que le daban permiso porque siempre se destacó, era la mejor alumna”, relató la mamá.

Pese a eso, Jazmín fue luchando contra la enfermedad y logró salir adelante, aunque tuvo recaídas. “Ella continuaba siendo la mejor alumna y eso, quizá, no les gustaba a sus compañeros”, aseguró el papá de la joven.

El jueves, día antes de su desaparición, en el colegio, un maestro de aula pidió a todo su curso que se quite la ropa para revisar si es que alguno de los estudiantes tenía algunas marcas en el cuerpo por problemas de cutting.

Para los padres, en ese momento, Jazmín -que cursaba la pre promoción- se avergonzó. “Ha llegado a la casa y me ha dicho que ya no quiere vivir”, contó la mamá y recordó que vio a la joven decaída y deprimida.

La mamá decidió estar todo el tiempo junto a Jazmín, pero la depresión de la joven fue más fuerte porque sus compañeros se alejaron de ella y no dejaban de maltratarla por su peso y porque era la mejor alumna, además su mejor amiga se había enojado con ella.

“No le hablaba por ser la mejor alumna”, dijo su mamá y contó que le pidió que no le hiciera caso a su compañera.

“Antes de que pase todo esto, mi hija me ha dicho que no haga nada en contra de nadie. Eso haré ahora”, dijo el papá de Jazmín. Agregó que ahora la joven es un ángel que cuida a su familia.

“Mi hija era mi mano derecha, ella era como la mamá de mi bebé (su hermanito). Me acompañaba a mi puesto de venta. Era una jovencita muy madura para su edad”, dijo la mamá.

