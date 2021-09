El lado personal de Marion Cotillard: virtuosa de la música, una tragedia que marcó su juventud y su nueva vida lejos de París

San Sebastián vuelve a llenarse de estrellas. Este viernes, el Festival de Cine de San Sebastián arranca con una ceremonia inaugural en la que Marion Cotillard (45) será la gran protagonista de la noche al recoger el Premio Donostia a toda su trayectoria. La actriz francesa, que acaba de estrenar el musical Annette junto al actor Adam Driver, subirá al escenario del Auditorio Kursaal para recibir uno de los pocos galardones que aún no tiene en la vitrina de su casa.





Aunque nació en París y ahí ha vivido los últimos años, desde hace unos meses, Cotillard reside en una pequeña localidad frente al mar en la que ha querido salir del ruido y la contaminación de su ciudad natal. “Encontramos un lugar del que nos enamoramos y entonces nos mudamos. Ya había salido de París antes. No quería escaparme, amo esta ciudad y su energía, nací allí y me siento profundamente parisina. Aunque sueño con transformar ciudades y que la red energética allí sea más virtuosa … No me quería ir, pero se dio así”, explicaba la intérprete en Marie Claire. La mudanza la ha hecho al lado de su pareja desde hace 15 años, el actor y director de cine Guillaume Canet (48), y de sus dos hijos, Marcel (nacido en 2011) y Louise, que nació en marzo de 2017.