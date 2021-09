Encuesta: Camacho, con 27%, y Jhonny, con 14%, los líderes más representativos de Santa Cruz

Una parte de los cruceños sienten que los líderes políticos que más los representan son el actual Gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, y el alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, según una encuesta realizada por la empresa Captura Consulting para la edición especial de Asuntos Centrales, por el festejo de septiembre.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El periodista Gary Añez, que estuvo vigente como candidato en la reciente elección municipal, resultó empatado en el cuarto lugar con el exgoberndor Rubén Costas, ambos con un 4 por ciento.

Debajo de ellos hay otros tres políticos como el excandidato a la Gobernación, Mario Cronenbold, con un 3 por ciento, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, con un 3 por ciento. Adriana Salvatierra y Angélica Sosa son otras dos excandidatas que aparecen cada una con un 2 por ciento.

Dos personajes relacionados con el mundo intelectual y cívico como Carlos Hugo Molina y Carlos Dabdoub aparecen mencionados cada uno por el 2 por ciento de los encuestados. Al final, aparece citado el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por el 1 por ciento. Con similar realidad que la valoración de la representatividad de las instituciones, hay una dispersión y no existe un líder que haya superado el 50 por ciento. En cambio, un 18 por ciento de los encuestado no se siente representado por ninguna de las opciones y un 5 por ciento no sabe o no responde. Entre los que más eligen a Luis Fernando Camacho están los del grupo etáreo de 18 a 29 años, el género mujer y del nivel socioeconómico medio.

La encuesta se aplicó por la empresa Captura Consulting en forma presencial y virtual entre el 6 y el 14 septiembre de este año.