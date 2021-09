Los dos productos representan el 42% del total de las ventas al exterior del país.

Las exportaciones de oro logran cifras récord. De enero a agosto de este año, las ventas al exterior del metal precioso han desplazado por primera vez al gas natural, principal producto de exportación de las últimas dos décadas.

Según el nuevo reporte oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones de oro metálico a agosto de esta gestión han llegado a $us 1.478,5 millones, seis millones más que el valor alcanzado por las ventas de gas natural ($us 1.472,5 millones).

Mientras las ventas del metal precioso se han más que duplicado en relación con similar período de 2020, las exportaciones de gas natural apenas han crecido un modesto 6,7%. (Ver infografía)

El oro metálico es exportado en presentaciones de lingotes, oro fundido y oro amalgamado. Los principales mercados son India, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Estados Unidos, Hong Kong y Canadá.

Las exportaciones del metal precioso hasta agosto de este año ya han superado todas las ventas registradas en 2020 y es previsible que, a este ritmo, superen el récord alcanzado en 2019. (Ver infografía)

En Bolivia operan unas 1.300 cooperativas mineras, de las cuales un 98% se encuentra en La Paz.

SUPERÁVIT. Las exportaciones totales a agosto de 2021 muestran un incremento del 65%, habiendo alcanzado $us 7.034 millones, cifra mayor en $us 2.764 millones a la registrada en el mismo período de 2020, cuando llegó a $us 4.270 millones, según el reporte del INE.

Las importaciones presentaron, en tanto, un incremento del 33%, alcanzando a $us 5.674 millones, es decir, $us 1.404 millones más que la cifra registrada en igual período de 2020, cuando las compras sumaron $us 4.270 millones.

Asimismo, el saldo comercial registró un superávit acumulado de $us 1.360 millones, mucho mayor que el anotado en similar período de 2020, cuando llegó a $us 0,02 millones, lo que demuestra una recuperación de la balanza comercial con relación a los últimos seis años.

Además del oro y el gas, los otros productos más exportados son los derivados de la soya, zinc, plata, estaño metálico, joyería de oro, plomo y castaña, que representan el 85,4% del total de las ventas.