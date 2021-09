La Paz, vehículo pierde el control y choca con al menos cinco postes de luz

Fuente: Página Siete Digital / ATB

Una presunta «falla técnica» habría provocado este miércoles un accidente en en la zona Max Paredes, de La Paz. Un vehículo perdió el control esta madrugada y se llevó por delante al menos cinco postes de luz.

«Escuché unos golpes que venían desde arriba. Me arrimé a la ventana y vi que era algo terrible porque el camión empezó a descender a gran velocidad y empezó a chocar contra los postes», relató uno de los testigos a Atb.

«Empezaron a estallar los cables y los primero que hice fue tirarme al piso. Volví a salir a la ventana, pero ya no se podía ver nada porque estaba todo oscuro. No sabíamos si habían heridos o no, porque no había luz y los cables estaban con chispas», agregó.

También puede leer: Incendio y explosión en un local de comida en Miraflores deja un niño herido

El siniestro se produjo cerca de las 4:00 en inmediaciones del Mercado Rodríguez. El camión ya fue retirado para la investigación correspondiente y el personal de la Alcaldía de La Paz ya se encuentra en el lugar retirando los postes y cuantificando los daños materiales.

A un inicio se reportó el corte del servicio de energía eléctrica en la zona, pero hasta el momento no hay registro de personas heridas.