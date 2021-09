López acusa a matemáticos de «despreciar» su trabajo y les desafía a presentar una fórmula

El universitario culpineño Beimar López llamó la atención del mundo de la matemática en los últimos días con la presentación de una fórmula para hallar la cantidad de números primos menores que una magnitud dada.

Sin embargo, la Sociedad Boliviana de Matemática (Sobolmat) afirmó que el trabajo de López carece de “utilidad práctica” y “no resuelve la Hipótesis de Riemann ni otro problema de relevancia internacional para la Comunidad Matemática”.

El ente colegiado planteó cinco observaciones al trabajo a través de un comunicado difundido en su página web.

Tras conocer este pronunciamiento, López respondió mediante otra nota enviada a CORREO DEL SUR en el que acusa a los matemáticos de “despreciar” su trabajo, les desafía a presentar una fórmula e incluso afirma que copiaron un documento que antes ya le habían enviado desde el exterior.

“Entiendo que la Sociedad Boliviana de Matemáticas no acepte que una persona como yo, pueda crear una fórmula nueva; pero les diré de frente: ‘Ustedes están perdiendo el tiempo; sin hacer ninguna investigación de alto rango; y aun así se creen los mejores matemáticos de Bolivia’” (sic), cuestionó López.

En el documento adjunta un “código para Python mejorado, que genera la cantidad de números primos menores que un número dado de manera exacta” y afirma que, para elaborar el comunicado, los matemáticos no revisaron su artículo.

“En ningún momento dije que he demostrado la Hipótesis de Riemann, claramente en medio dije he encontrado la fórmula que Riemann quería encontrar con su metodología; eso afirma que ustedes no han leído mi artículo, porque el título del artículo dice claro y preciso: ‘Fórmula para hallar la cifra de números primos menores que una cantidad dada’” (sic), señala otra parte del comunicado.