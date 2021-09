«No tengo oficina» y «tengo reuniones en una placita»: Diputado revela que persisten los parlamentarios de ‘pasillo’

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, informó que, a pesar de la inauguración en agosto del nuevo edificio de la Asamblea, aún siguen existiendo los “diputados de pasillo”, es decir, que no cuentan con oficina y que deben darse modos para cumplir con su labor de legislador.

“La gente también tiene ideas equivocadas sobre lo que lo que tiene un parlamentario, por ejemplo, yo ahorita estoy en mi casa, porque no tengo oficina, no tengo dónde sentarme en la Asamblea. Acaban de estrenar un edificio de 22 mil, 40 mil metros cuadrados, 509 millones (de bolivianos) y los parlamentarios, los diputados no tenemos dónde sentarnos ahí cuando no hay sesión”, dijo Roca en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

Si bien se esperaba que, con el nuevo edificio de más de 40 mil metros cuadrados, mejoren los espacios para los parlamentarios, según Roca, al menos hasta ahora no es así. El opositor consideró que este tema forma parte de “mentiras sistemáticas”.

Reveló que, como no había información oficial al respecto, envió una carta alegando que, de acuerdo con el reglamento, cada parlamentario tiene derecho a tener un espacio de trabajo, pero la respuesta es que no hay.

“Mandé una carta y me respondieron: ‘no, no va a haber, no hay’, y aquí me tiene en mi casa”, afirmó Roca.

El diputado explicó que sólo los que dirigen comisiones y comités tienen oficina y presupuesto para contratar asistentes, mientras que el resto son “diputados de pasillo”, incluyendo a varios oficialistas.

Dijo que, si bien se podría compartir el ambiente de una comisión entre cuatro y llevarse un “escritorito”, los diputados requieren espacio apto para los papeles, estantes, un escritorio para trabajar sin interrupción y también recibir a gente.

Aseveró, sin embargo, que es diputado de pasillo “a mucho honor” y reveló que para tener reuniones debe trabajar en alguna plaza.

“Normalmente yo tengo reuniones ahí en una placita frente a la iglesia La Merced, en la Comercio y Colón (al frente del nuevo edificio), ahí me siento en la plaza o en la plaza Murillo a hablar con gente que quiere reunirse conmigo, sobre todo grupos de vecinos. Eso nos toca”, manifestó Roca.

Estimó que una oficina de 4×4 metros para 100 diputados (excluyendo los 30 que tendrían ambientes) significaría una superficie de 1.600 metros cuadrados y cuestionó si esa extensión no existe en el nuevo edificio.

A pesar de todo ello, Roca mencionó que existe una ventaja para los “diputados de pasillo”, que es la independencia. Explicó que, particularmente en el MAS, se administra las oficinas y personal de apoyo como “mercancía” y se otorga a quienes se “portan bien” con los jefes, mientras que los “librepensantes” se quedan en los pasillos.

