Pelé habló de su estado de salud y envió un sentido mensaje al cantante Roberto Carlos por la muerte de uno de sus hijos

O Rei llevó tranquilidad a sus seguidores en las redes sociales después de ser sometido a una cirugía por un tumor “sospechoso” en el colon

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, en una imagen de archivo. EFE/ Sebastiao Moreira





No son días fáciles para una leyenda del fútbol como Edson Arantes do Nascismento, conocido mundialmente como Pelé, quien ha tenido que ser sometido a una cirugía el pasado sábado para quitarle un tumor “sospechoso” en el colon. Aunque en las última hora, el ex jugador brasileño hizo una publicación con un mensaje positivo en uno de sus perfiles oficiales de las redes sociales.

“Me estoy recuperando bien”, escribió O Rei en un posteo en su cuenta de Instagram. El exfutbolista brasileño de 80 años actualizó su estado de salud al tiempo que le envió ánimo al cantante brasileño Roberto Carlos, quien el miércoles perdió a uno de sus hijos víctima de un cáncer.

“Estoy recuperándome bien, pero hoy quiero mandar todo mi cariño, amor y oraciones a mi gran amigo Roberto Carlos. Deseo que Dios conforte su corazón y que esté rodeado de cariño y luz”, escribió.

En la fotografía que publicó Pelé aparece junto al famoso cantante Roberto Carlos, ambos con guitarras en las manos, en un encuentro que tuvieron en 1977. Ambos tienen una excelente relación porque sus carreras empezaron prácticamente en la misma época, aunque en esos años O Rei ya atravesaba su epílogo y jugaba en el New York Cosmos de los Estados Unidos.

Ahora Pelé se encuentra internado desde hace nueve días en el hospital Albert Einstein de la capital paulista tras ser operado para la extracción del tumor y se recupera en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El tumor fue identificado durante unos exámenes de rutina realizados la semana pasada, los cuales habían sido pospuestos debido a la pandemia del coronavirus, la cual lo mantuvo confinado en su casa del litoral de São Paulo.

Pelé se recupera de su cirugía por un tumor. (Foto: EFE)

Hace unos días, el propio Pelé confirmó la cirugía también en sus redes sociales y se mostró optimista con respecto a su salud: “Amigos míos, muchas gracias por los amables mensajes. Doy gracias a Dios por sentirme muy bien y por permitir que el Dr. Fábio y el Dr. Miguel se ocupen de mi salud. El sábado pasado me operaron para extirpar una lesión sospechosa en el colon derecho. El tumor fue identificado durante las pruebas que mencioné la semana pasada. Afortunadamente, estoy acostumbrado a celebrar grandes victorias contigo. Enfrentaré este partido con una sonrisa en mi rostro, mucho optimismo y alegría por vivir rodeada del amor de mi familia y amigos.”