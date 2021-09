Radicatoria criolla

Recientemente conocimos la iniciativa de cambiar la radicatoria de todo motorizado que preste servicios en Santa Cruz de la Sierra o que transite sus calles y avenidas, una idea que en principio no parece mala, pero que vulnera varios derechos ciudadanos y autonómicos. El alcalde pretende que cualquier motorizado tribute en la capital de departamento en desmedro de los otros municipios aledaños. ¿Qué pasa si el dueño del motorizado no vive en la Ciudad de los Anillos, pero tiene un bus en algún sindicato de transportes de pasajeros desde Cotoca o El Torno?. Prestan un servicio que pasan por otros municipios utilizando calles y carreteras de la red nacional, pero están obligados, sí o sí, a tributar en las arcas de tío Johnny.

Otro ejemplo, qué pasa con el ciudadano que reside en Porongo o Warnes, pero trabaja en Santa Cruz, no vive en la gran urbe, porque le sale muy caro, porque no le gusta el bullicio o tal vez se hastió de la inseguridad. Hace un esfuerzo diario en transportarse desde su comuna dormitorio hasta su trabajo, pero igual tiene que tributar para tío Johnny. Con estos ejemplos develamos que la propuesta del alcalde cruceño lesiona la voluntad del ciudadano de residir donde le plazca o donde vea conveniente, si no pagara impuestos donde reside entonces sí se lo podría sancionar, pero tampoco se está respetando el derecho ciudadano de transitar libremente como manda la Constitución Política del Estado. Con esa lógica, otros alcaldes podrían impedir el tránsito de los motorizados que no tributan para ellos.