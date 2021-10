Alcaldía dispone que ingreso al Cementerio General de La Paz sea por terminación de cédulas

Detalló que se tomará la temperatura al ingreso, se exigirá el uso de barbijos, alcohol en gel y también instalaron una cámara de desinfección.

Fuente: ANF

La Alcaldía de La Paz anunció este martes que el 2 de noviembre, en el feriado por el día de Difuntos, el ingreso al Cementerio General será por terminación de números par e impar de cédulas de identidad para evitar aglomeraciones, ante el incremento de contagios de Covid-19. Las autoridades ediles analizan si la medida será ampliada hasta el 1 y 3 del próximo mes.

“El ingreso será en dos grupos, desde las 07:30 hasta las 11:45 con terminación de carnet en número par y de 11:45 a 16:30 para impar; además, deben presentar el carnet de vacuna con la segunda dosis o una prueba negativa de coronavirus”, detalló la directora de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, Patricia Endara.

El Ministerio de Salud informó el lunes que en el reporte epidemiológico de la semana 42 se evidenció un aumento del 18% de contagios en el país. Endara afirmó que esta situación podría ameritar la ampliación del ingreso al camposanto por terminación par e impar de carnets los días 1 y 3 de noviembre.

“En inicio será solo el 2 de noviembre, vamos a ver hasta el viernes si este horario lo ampliamos a fin de semana y lunes”, dijo.

Agregó que la ciudadanía ya puede ir a refaccionar lo nichos de sus familiares desde esta semana y así no exponerse a un posible contagio del virus.

“Tomaremos todas las medidas de bioseguridad y más aún ante el incremento de casos de nuevos enfermos con la Covid-19; recomendamos a los visitantes que eviten traer a niños y que vengan personas vulnerables al virus”, alertó en una nota difundida por la comuna paceña.

Endara detalló que se tomará la temperatura al ingreso, se exigirá el uso de barbijos, alcohol en gel y también instalaron una cámara de desinfección.

“Esperemos que la población tome conciencia y venga viernes, sábado, domingo y hasta el lunes, serán días con menos afluencia”, indicó.

Reiteró las restricciones por esa festividad: no llevar comida ni repartir pan y frutas al interior del camposanto; está prohibido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas dentro la necrópolis; no se debe colocar sombrillas, mesas y sillas; está restringido el ingreso a los jardines, áreas verdes y mausoleos patrimoniales; se restringe el ingreso de grupos musicales; no se permitirá el ingreso de resiris; y las mascotas no podrán entrar.

A días de Todos Santos y el día de Difuntos, obreros del Cementerio General de La Paz y de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (Emaverde) aceleran el trabajo de refacción de vías, aceras, el muro del camposanto, jardineras, piletas de agua, pintado de varias áreas administrativas y también se podan los árboles del cementerio paceño para evitar incidentes

“Se hacen varios arreglos de mantenimiento”, remarcó Endara y mencionó que se cambia la señalética de 114 puntos porque los que había ya no se veían, estaban descoloridos y algunos, estaban rotos; ahora los números y letras se leen.

Asimismo, jóvenes del interior y exterior del país pintan coloridos murales dentro y fuera del camposanto con apoyo del colectivo Perros Sueltos.