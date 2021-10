Camacho: “Evo y yo somos responsables; él por hacer fraude a la patria y yo por defenderla”

Tras recibir formalmente la notificación del Ministerio Público para declarar el 7 de octubre en La Paz, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, dijo: “de lo que pasó en octubre de 2019, Evo y yo somos responsables: él por hacerle un fraude a la patria y yo por defenderla”.

Camacho dijo que su posición siempre fue clara y transparente, ya que nunca hizo nada ilegal. “El 2019 estuve junto a una gran mayoría de bolivianos defendiendo pacíficamente la democracia, después del monumental fraude que nos hicieron”.

El Gobernador de Santa Cruz, aclaró que la historia no se mancha y el Gobierno masista no podrá cambiar los hechos a su antojo. “Mi decisión es presentarme a declarar para defender la noble causa de todos los bolivianos: la defensa de la democracia. A pesar de las ilegalidades jurídicas sobre las que me pronunciaré oportunamente”, añadió

Denuncio ante Bolivia y ante la comunidad internacional que este es un proceso político y en mi condición de Gobernador electo de Santa Cruz no claudicaré jamás en la lucha por la defensa de nuestra democracia.