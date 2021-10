CC dice que el retiro del proyecto de Ley de Ganancias Ilícitas es una derrota para el «gobierno autoritario» de Arce

Fuente: https://www.paginasiete.bo

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, consideró que es un “duro revés” para el Gobierno de Luis Arce su decisión de anular el tratamiento del proyecto de “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas” en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Este es un gran triunfo del pueblo movilizado, de los gremialistas, de los profesionales, de los mineros, de los empresarios y del conjunto de ciudadanos que han expresado en las calles su rechazo a esta ley que estaba avasallando derechos y garantías constitucionales”, afirmó.

Con el fin de frenar las protestas, el Gobierno decidió anular el debate del proyecto de norma, reveló la tarde de este jueves la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

“Escuchando sus preocupaciones, sus temores hemos decidido retirar este proyecto de ley (…) para no dar lugar a que nos confronten entre bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, a la confrontación”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa que dictó desde la Casa Grande del Pueblo.