Con el apoyo del Ministerio de Educación y UNICEF más de un millón de estudiantes de secundaria ya tienen a su representante nacional

Es Belén Layme Vila, tiene quince años, y es la Secretaria Ejecutiva de la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia (CES-B). Ella hará escuchar la voz de esa población y asegurar su derecho a participar, para ello se reunirá con autoridades nacionales y regionales para que estas reconozcan esos derechos y hagan cumplir varias normas que los respaldan. –

LA PAZ, 28 de octubre de 2021.- El “Encuentro Nacional de la Confederación de Estudiantes de Secundaria CES-B”, organizado con apoyo del Ministerio de Educación y UNICEF, concluyó ayer con la elección como nueva Secretaria Ejecutiva de Belén Layme Vila, de quince años, representante que tiene como primera misión recuperar el derecho a voz y participación de una población que supera el millón de personas. Para ello se respaldará en leyes vigentes como el Código Niña, Niño y Adolescente y otras que les otorgan esos y otros derechos.

“Siento que hay una mala organización para el cumplimiento de las leyes en favor de los estudiantes, no se están cumpliendo, pienso que no están tomando en serio a esta población o se olvidan de esas normas. No estamos pidiendo un favor sólo que se cumplan las leyes vigentes”, dijo la flamante Secretaria Ejecutiva de la CES-B a tiempo de anunciar que pronto acudirá a las autoridades nacionales, regionales y municipales para hacer recordatorio de que los estudiantes no pueden ser ignorados y presentar la agenda de temas que los involucran.

Jorge Barrera, el saliente Secretario Ejecutivo de la CES-B al recordar que anteriores autoridades del Ministerio de Educación ni siquiera se dieron el tiempo de recibir y escuchar a los estudiantes, en contraste, puso en alto el rol que el actual Ministro de Educación, Adrián Quelca desempeñó en el proceso organizativo, ya que este les abrió las puertas de su despacho, les brindó todo su respaldo e inclusive dio el mandato a las Direcciones Distritales instruyendo que escuchen a los estudiantes y promuevan su participación; con esa apertura pudieron realizarse los encuentros departamentales estudiantiles. De esa forma ahora los estudiantes están en condiciones de plantear su agenda y recuperar sus espacios de ejercicio de derechos.

Barrera también explicó que el proceso de elección de las nuevas autoridades de la CES-B tiene toda la legitimidad y legalidad a través de la conformación de las Federaciones de Estudiantes de Secundaria (FES) departamentales. El representante saliente pidió a sus pares dirigenciales de todo el país que no cometan los errores de sus antecesores y no caigan en “servirse” del cargo, cuando deben actuar más bien como “servidores” de sus pares.

Los estudiantes también valoraron el aporte financiero y apoyo técnico de UNICEF a este proceso organizativo en coordinación con el Ministerio de Educación y la CES-B, tanto a nivel departamental como nacional. Pero fueron los propios estudiantes quienes definieron tanto la organización como la agenda a partir de los citados mecanismos de participación y consulta.

Al respecto, la Representante Adjunta de UNICEF, María Elena Ubeda, aseguró: “tenemos el propósito de apoyar al Ministerio de Educación y garantizar los mecanismos que permitan a los estudiantes involucrarse en los gobiernos estudiantiles de manera plena y ellos puedan contribuir a la toma de decisiones en los temas educativos y en otras decisiones que se toman en sus escuelas”.

Este encuentro se realizó luego de seis años de inactividad y por tanto falta de unidad, lo que significó que esa población fuera ignorada en sus demandas, según explicaron delegados estudiantiles de los departamentos que participaron en este evento.

Durante el acto de inauguración, realizado el martes 26, el ministro de Educación expresó su respaldo a esta actividad ya que permitirá la generación de nuevos líderes regionales y nacionales y por ello felicitó a los asistentes, y los exhortó a superarse personalmente a través del estudio, lo que significa “leer, leer y leer” para especializarse en la carrera profesional preferida según la vocación de cada persona.

En el evento también participó el Secretario de Relaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), Francisco Portillo, ya que los estudiantes forman parte de esa organización sindical desde los años 70 del pasado siglo, antecedente que también da legalidad a este Congreso de estudiantes. Portillo señaló que ahora este sector de la población podrá discutir los problemas que enfrenta y exponer sus necesidades.

“Sabemos lo que necesitamos”

La estudiante Belén Layme Vila es la nueva Secretaria Ejecutiva, es paceña y asiste a la Unidad Educativa Ricardo Bustamante de la ciudad de La Paz. Allí inició su liderazgo como presidente de curso por varias gestiones, para luego ser nombrada presidente del Colegio y después representante distrital. “Antes solo era presidente de mi curso, pero desde mis 13 años aprendí cada vez más y gracias a los compañeros y al esfuerzo propio, estoy acá, ahora como ejecutiva en la CES-B”, señaló.

“Cuando me nombraron sentí una gran responsabilidad, porque sabía que desde ese primer momento ya tenía que luchar y pensar en qué hacer desde ese momento y para cada día siguiente”, contó sobre la emoción que tuvo al asumir el cargo.

Respecto a la discriminación debido a género como obstáculo para que las mujeres asuman cargos de liderazgo, Belén señala que ella no pasó por discriminaciones, pero fue testigo de esas situaciones contra sus pares femeninas. “Siempre tuve apoyo, pero es imposible no ver el machismo en el ámbito estudiantil, distrital y nacional. En la dirigencia el argumento es que una mujer no puede ser líder porque es joven y solo sirve para la limpieza del hogar, en pleno siglo XXI no es posible que existan esas mentalidades y no nos tomen en cuenta; entonces pienso que soy una buena representación para las mujeres”, asegura.

En el ámbito generacional, la nueva representante de los estudiantes de secundaria de Bolivia sostiene que el adulto centrismo hace oídos sordos a las demandas de los adolescentes y jóvenes y no reconoce su capacidad de sugerir y de actuar. “Siempre vemos falencias en el colegio, distrito y en la nación, nosotros como estudiantes sabemos lo que necesitamos en nuestra educación”, enfatizó.

Respecto a su postulación, Belén agradeció a sus compañeros y compañeras de todas las delegaciones que votaron por ella, apoyo que atribuye también a su iniciativa de presentar propuestas de gestión para los dos años de su mandato, sostiene que ello inspiró la suficiente confianza para que sus pares decidieran elegirla representante nacional. Un apunte importante de señalar es que fue electa de entre dos postulantes, ya que la otra candidata era también mujer y representante del Beni, lo cual evidencia que los estudiantes varones apoyan el liderazgo femenino.

Como prioridades inmediatas, la nueva representante indica que trabajará para que todas las FES tengan un ambiente de trabajo y recursos que permitan validar y formalizarse como representaciones, empezando del papel membretado y oficinas. Ya como gestión se planteará la necesidad de mejorar la calidad educativa y obtener un seguro de salud estudiantil, sin embargo, la agenda de trabajo será definida a partir de las propuestas departamentales que aún se continúan diseñando.

Un tema que también es parte del debate de este sector de la población es la elaboración de su reglamento de gobiernos estudiantiles nacional y departamentales. Con este protocolo se organizará la participación de todos los estudiantes en todas las unidades educativas y colegios de Bolivia. Los mismos estudiantes en sesiones departamentales han manifestado que requieren un documento que les indique claramente sus funciones y sus atribuciones. Para llegar a este encuentro nacional, el reglamento ha sido trabajado hace dos años y ha sido iniciativa de los mismos estudiantes. Este proceso se desarrolló en un marco pleno de autonomía sin injerencia del Ministerio de Educación.