Creemos pide al Gobierno y Órgano Judicial revisar acciones contra Camacho y tomar declaración en Santa Cruz

La bancada de Creemos en Diputados exhortó al Gobierno y al Órgano Judicial reconducir sus acciones conforme a Ley, respetando la jurisdicción judicial natural en torno a las declaraciones que debe prestar el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho ante el Ministerio Público por el inventado caso “golpe de Estado”.

Fuente: Prensa Creemos

“Ahora que la Fiscalía la ha suspendido esa declaración, nosotros insistimos como bancada Creemos que debe ser tomada en Santa Cruz porque se debe respetar el principio del juez natural y porque Luis Fernando Camacho es Gobernador y autoridad electa de Santa Cruz”, puntualizó el jefe de la bancada de la Alianza Política Creemos, en Diputados Erwin Bazán.

Las afirmaciones del legislador de Creemos surgen luego de que la Fiscalía Departamental de La Paz decidiera suspender la comparecencia de Camacho, anunciada para el jueves 07 de octubre, debido a que previamente será convocado José Luis Camacho, padre del Gobernador cruceño, por el mismo supuesto caso “golpe” de Estado.

No obstante, en criterio de Bazán la decisión judicial es una “cortina de humo”, a fin de controlar el clima de beligerancia generado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y que podría rebasar la capacidad de control del Gobierno central.

“Estas cortinas de humo no nos van a engañar (…) El ministro de Gobierno (…) (Eduardo del Castillo) no es capaz de ofrecer garantías reales, considero que la Fiscalía ha medido esto, el gobierno Nacional ha retrocedido y está recalculando, pero si va a recalcular que calculen bien porque las protestas en el país, el paro cívico (…) no se va a detener porque suspendan temporalmente las declaraciones de Luis Fernando Camacho ni porque suspendan temporalmente el tratamiento de la ley de ganancias ilícitas….”, recalcó.

Asimismo, criticó el accionar de las bases militantes del MAS que en la autopista La Paz- El Alto colgaron muñecos en representación de Camacho con arengas de amenazas de que Camacho será colgado.

“El país está en pie de lucha en defensa de la libertad y la democracia, éstas cortinas de humo no engañan a nadie, vamos a seguir firmes con las medidas de protesta ya decididas”, puntualizó.