Del ecosistema de startups y sus colaboradores

Estos últimos años se ha venido incrementando el número de startups en el país, más allá de que existan algunos mapeos para identificarlas, realmente no tenemos investigaciones que nos digan la actual situación de estas en cuanto a sus necesidades actuales y futuras.

Es notorio que, dentro del ecosistema de startups, se tiene una mala y deficiente coordinación entre actores, esto por algunos motivos, por ejemplo, falta de integración de objetivos y actividades, intereses económicos diferentes y falta de apoyo gubernamental, esto no permite buenas practicas de coordinación y articulación en nuestro ecosistema.

Entendamos que el ecosistema de emprendimiento e innovación, se comprende como un grupo interconectado de actores (universidades, gobierno, profesionales, servicios de apoyo, financiamiento, entre otros) cuyos vínculos contribuyen a la sostenibilidad del ecosistema, dependientes o interdependientes, estos interactúan para apoyar la creación de nuevas startups. Hoy es claro que estamos en una etapa muy inicial y hay que ser conscientes de eso, más aún los actores que ya se encuentran años siendo parte del mismo.

Estos actores deberían analizar cuánto están aportando al éxito del ecosistema, poder medir esto se da en base a su capacidad de cuanto apoyo pueden dar a las startups, observar si este apoyo realmente se materializa más allá de un discurso. A raíz de esto, creo que muchos de los actores que tenemos hoy no están actuando a la altura de lo que la situación merece, es cuestión de preguntarnos, ¿los colaboradores están coadyuvando a la búsqueda de financiamiento con buenas condiciones? ¿Por qué algunos entes solo promocionan y dan beneficios a algunas startups y no someten a todas a competir justamente? ¿Cuántos casos de éxito tenemos en el país? ¿Existe un plan en conjunto para llevar adelante las distintas necesidades de las startups?

El éxito de cualquier ecosistema se basa en la salud y vitalidad de cada uno de sus elementos y su interconexión, un elemento defectuoso puede socavar la existencia de todo el ecosistema. Cada actor tiene aspectos clave que cumplir, hablemos de manera resumida alguno de estos elementos. (1) Las universidades deben formar la base para una economía de innovación de clase mundial, enfocadas a la generación de nuevas ideas, acceso a laboratorios, equipos de vanguardia de mano de profesores de primer nivel. (2) Emprendedores, anfitriones y centro del ecosistema, este mismo sin talento y herramientas, nunca verán el éxito. Se los debe apoyar en formación. (3) Capital de inversión, más que simple dinero, los inversionistas ofrecen experiencia profesional, conexiones valiosas entre recursos y personas, incentivar la inversión es crucial dentro del ecosistema. (4) Fuerza laboral talentosa, ninguna empresa puede prosperar sin una fuerza laboral talentosa. (5) Redes sociales y profesionales, así como el dinero es el principal combustible, la información es vital para la supervivencia y el éxito, especialmente cuando se compite a escala mundial, esta información puede llegar de distintos canales.

Es así que, en cualquier ecosistema se tiene como centro a las startups y su capacidad de talento, después vienen los inversionistas, el resto son actores o gestores de soporte, es momento de analizar si se está trabajando de manera responsable y en conjunto en pro de las startups, si cada actor no mejora en sus respectivos roles, estamos destinados al fracaso. Y no, no es necesario una ley de startups para salir adelante, en una próxima ocasión brindaré mi opinión al respecto.

