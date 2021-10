Denuncian caso de extorsión en Intendencia Municipal y Kotoriy dice que investigará a fondo

Un supuesto trabajador de la Intendencia Municipal de Cochabamba cobraba 500 dólares por brindar información de batidas y venta de licencias de funcionamiento en presunta complicidad con el Intendente Municipal.

Una víctima denunció ayer a un supuesto trabajador de la Intendencia Municipal de Cochabamba por extorsionar a locales nocturnos. Cobraba 500 dólares por brindar información de batidas y venta de licencias de funcionamiento en presunta complicidad con el intendente, Roberto Kotoriy, quien dijo no conocerlo.

“Con respecto a las declaraciones vertidas sobre mi persona, se ha detenido a una persona que no conozco, no sé quién es y no tengo ninguna relación”, explicó Kotoriy. Añadió: “Nosotros como Intendencia y Gobierno Municipal vamos a colaborar con toda la investigación para llegar a la conclusión, puesto que es una gestión completamente transparente”.

Asimismo, indicó que la persona denunciada no es funcionario público ni pertenece a la Intendencia o Alcaldía.