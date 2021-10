Denuncian que Autódromo de Pucarani es avasallado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Existe una gran construcción muy cerca de la pista que pone en peligro a los pilotos. La Alcaldía de Pucarani dio el visto bueno a esa obra a pesar de que los predios pertenecen a la asociación municipal.

Fuente: AMADP (imágenes)

Los predios del Autódromo de Pucarani, el más alto del mundo (está a unos 4.100 metros sobre el nivel del mar), fue avasallado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua al realizar una construcción de tratamiento de aguas muy cerca de la pista.

La Asociación Municipal de Automovilismo Deportivo de Pucarani (AM) iniciará las gestiones correspondientes para que paren las obras al no tener los papeles de los terrenos que pertenecen a la entidad municipal. No se descartan iniciar acciones legales y penales.

“Estamos indignados por lo que está sucediendo. No hemos tenido carreras durante el tiempo de los problemas sociales (a fines de 2019) y por la pandemia. Una vez que se flexibilizó la cuarentena fuimos a la pista para ver cómo estaba (a mediados del año pasado) y nos encontramos con un construcción al medio, se puede decir que es una fortaleza grande”, explicó Alejandro Jiménez, presidente de la AMADP.

A partir de ese instante hicieron las averiguaciones respectivas para saber qué sucedió y se enteraron que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua recibió el permiso de la Alcaldía Municipal de Pucarani para edificar un sistema de alcantarillado sanitario y una plata de tratamiento de aguas residuales.

“Lo hacen con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros buscamos hablar con gente de la alcaldía porque nos indigna que no nos hayan avisado que iban a construir algo en predios privados, además, en un lugar de la pista donde se genera altísima velocidad y es un riesgo para los pilotos porque se llega hasta 200 kilómetros por hora”, explicó.

Medidas

Como prácticamente el Ministerio de Medio Ambiente y Agua derivó el reclamo de la asociación a la alcaldía de Pucarani, donde hasta el momento no se demostraron con papeles que esos terrenos le pertenece, se buscará solucionar el problema de forma consensuada, caso contrario se podrían iniciar acciones legales.

“Veremos de contactarnos con el Viceministerio de Deportes para arreglar de buena manera esta situación. Queremos que nos expliquen ¿quién ha autorizado la construcción?, ¿qué estudios se hicieron? Tienen que demolerá esa edificación porque es un riesgo para los pilotos”.

Agregó que “tenemos un buffet de abogados que nos está asesorando y vamos a definir las acciones a futuro, pero la tendencia es arreglar cuanto antes la situación”.

Durante este tiempo cerca de 10 carreras, entre la competencia municipal, el cuarto de milla y motociclismo, se llevaron adelante con la construcción muy cerca de la pista.

“Nosotros tenemos testimonio de noviembre de 1984 que los predios de la pista pertenecen a la asociación de automovilismo de La Paz, así que tenemos los papeles para demostrar que los terrenos son privados para la actividad deportiva”, recalcó Jiménez.