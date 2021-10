Denuncian y notifican al concejal de Súmate, Wálter F., por «violencia familiar»

El concejal de la bancada de Súmate, Wálter F., es acusado por el presunto delito de violencia familiar por su expareja.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) llegó la mañana de hoy a notificar al funcionario al Concejo Municipal de Cochabamba, después de que no lo encontraran en su domicilio.

“Tenía un montón de mujeres con las que salía, cosa que a mí no me gustaba; entonces yo le dije que debía terminar y que me dejara en paz. No le gustó y comenzó a obsesionarse, acosarme, agredirme físicamente dejándome moretones en el brazo, la entrepierna, sacándome chupones a la fuerza”, contó la víctima a OPINIÓN.

De acuerdo al informe de la Fiscalía, durante su relación de tres años, la víctima sufrió agresiones físicas y psicológicas, pero cuando terminó la misma, la violencia habría continuado. En uno de estos episodios, le dieron dos días de incapacidad; además, un informe psicológico refiere que mantenía una relación cíclica de violencia.

“Llegué a tener que estar con él para que no me haga nada. Intentó violarme varias veces y tuve que rascar su cara para que no lo haga”, aseveró la víctima. “Yo temo por mi vida porque me mandó a amenazar. Dijo que cualquier rato puede desaparecerme a mí o cualquiera de mis hijas”, agregó.

NO CONTESTA

Hoy Flores asistió a un acto en la Alcaldía de Cochabamba, pero no se lo vio más. OPINIÓN intentó comunicarse con él, pero no contestó a su celular, en primera instancia, y luego desvió la llamada. Este medio también le envió un mensaje vía WhatsApp; sin embargo, no hubo respuesta.

La Ley 348 Contra la Violencia a la Mujer establece que violencia es: «cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el solo hecho de ser mujer».