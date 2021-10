Diputada Álvarez cuestiona declaraciones discriminatorias del director departamental del INRA hacia los indígenas del Beni

Molestia. Parlamentaria anuncia acciones legales en contra de Adalberto Rojas, por incumplimiento de deberes.

Fuente: Prensa Creemos

Las declaraciones del director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Adalberto Rojas, donde les pide a los indígenas marchistas que partieron desde Beni hacia Santa Cruz, exigiendo al Gobierno central atención a sus demandas, son cuestionadas por la diputada de la alianza Creemos, María René Álvarez.

La legisladora lamentó que Rojas esté sobreponiendo intereses políticos sobre su función como autoridad del INRA. “La función pública no es un privilegio ni un botín político para que ellos traten con menosprecio al ciudadano que llega y pretende ser atendido y no lo es. Sus cargos jerárquicos no le dan atribución para que se manifieste de manera discriminatoria y prepotente hacia los indígenas que protestaron ayer en el INRA”, manifestó.

A tiempo de resaltar que Rojas señaló no tener tuición para resolver las demandas de los indígenas, por no pertenecer a su jurisdicción, la diputada opositora señaló que el director departamental del INRA, no ha logrado solucionar los problemas, demandas y peticiones que existen en Santa Cruz. “No me brinda informe por minorizados sobre los asentamientos en el Bajo Paraguá, ni si quiera ha cumplido con las resoluciones del mismo INRA sobre el asentamiento en las reservas naturales”, dijo.

Ante esta situación, María René anunció que presentará acciones legales con denuncias de incumplimiento de deberes y discriminación en contra de Adalberto Rojas.