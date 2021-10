División Profesional, la undécima liga mejor valuada de América

El reconocido portal alemán Transfermarket, especializado en fútbol, emite anualmente una diversidad de informes y valores de mercado sobre las principales ligas del planeta. En una actualización publicada en su página web, la División Profesional boliviana aparece como la undécima liga mejor valuada de América.

Entre Conmebol y Concacaf existen 54 países afiliados y cuyas ligas nacionales están en disputa (10 de Conmebol y 44 de Concacaf). En el reporte de Transfermarket, sólo resaltan las primeras 19 al existir pocos o nulos datos de muchas de ellas.

El valor de la División Profesional de Bolivia alcanza a 90,96 millones de euros (105 millones de dólares), de acuerdo a todo lo evaluado por Transfermarket: cantidad de clubes participantes, valor individual de cada club (suma del valor de su plantilla y otros aspectos), que en global arrojan el monto mencionado.

A nivel Sudamérica, Bolivia tiene la novena liga más cara entre 10 federaciones, dejando en el último peldaño a Venezuela. La mejor valorada en todo el continente americano es Brasil, cuya Serie A posee un valor de 1.08 mil millones de euros ($us 1.160 millones).

¿A qué se debe este valor? El valor de mercado es la suma calculada del valor que posee el club, futbolista u otros y que fluctúa en base a la economía e interés generado.

El incremento de clubes en Bolivia, de 14 a 16 para esta temporada, también sumó para el aumento del valor de mercado de la División Profesional.

En un informe más amplio de Transfermaket, los 16 clubes profesionales de Bolivia tienen un valor dentro el mercado y que anualmente cambia: Bolívar ($us 12 millones), Always Ready ($us 11 millones), Royal Pari ($us 9 millones), The Strongest ($us 8 millones), Guabirá ($us 8 millones), Wilstermann ($us 7 millones), Oriente Petrolero ($us 6 millones), Vinto Palmaflor ($us 6 millones), Nacional Potosí ($us 6 millones), Blooming ($us 5 millones), Aurora ($us 5 millones), Real Potosí ($us 5 millones), Real Santa Cruz ($us 4 millones), Independiente ($us 4 millones), Real Tomayapo ($us 3 millones) y San José ($us 1 millón).

El mercado boliviano también tiene un valor para sus jugadores, siendo Erwin Saavedra (Bolívar) el jugador más caro de la División Profesional: $us 1.276.285,25.

Según Transfermarket, en base a los datos manejados en los registros de habilitación, la División Profesional de Bolivia cuenta con 490 jugadores participantes, siendo el 21,6 por ciento extranjeros y el promedio de edad en general alcanza los 27,3 años.

Brasil, a la palestra

La Serie A de Brasil, también conocida como Brasileirao, cuenta con el club y el jugador más caros de todo el continente, haciendo por ende de esta liga la más valuada de toda América.

El torneo brasileño posee un valor de $us 1.160 millones, siendo Flamengo, actual finalista de Copa Libertadores, el club de mayor valor de mercado con $us 163 millones, además de tener al futbolista más caro de América: Gabriel “Gabigol” Barbosa, cuya ficha está tasada en $us 30 millones.

19 países en la base de datos

Transfermarket posee una base de datos e informes de sólo 19 de 54 ligas de Primera y Segunda División de América.

¿CUÁL ES LA LIGA MÁS CARA DEL MUNDO?

Su nivel deportivo, clubes campeones continentales y mundiales, además de una estructura envidiable hacen que la Premier League de Inglaterra sea la mejor valuada a nivel mundial, siendo tasada en 10.551 millones de dólares, el doble de La Liga de España (5.743 millones de dólares), entre otras de diferentes ligas continentales y mundiales.