Doria Medina: El Gobierno terminó la semana arrinconado por «retroceder» en cuatro casos

La Paz, 8 de octubre (ANF). – El político opositor y empresario, Samuel Doria Medina, concluyó que el Gobierno terminó la semana “intimidado y arrinconado” porque “retrocedió” en la toma de Adepcoca, en el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y en los casos judiciales de Luis Fernando Camacho y Manfred Reyes Villa.

“Si evaluamos esta semana, yo creo claramente que los que querían intimidar están terminando intimidados; o sea, el Gobierno quería intimidar a varias autoridades electas, quería intimidar a la población y está terminando la semana arrinconado, intimidado porque se ha equivocado, la gente no quiere más confrontación, no quiere más pelea”, opinó Doria Medina en el programa No Mentirás.

El político opositor evaluó que el Gobierno retrocedió durante la semana en cuatro aspectos, con el que pretendía intimidar a la población, pero que las cosas le salieron mal.

Sin embargo, a diferencia de otros sectores opositores como el Comité por Santa Cruz, que forma parte del Bloque de Unidad, que impulsa el paro nacional el lunes, Doria Medina está en contra de la medida de protesta porque perjudicaría a la economía del país y a los sectores que fueron golpeados económicamente por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Cree que, tras la suspensión del tratamiento del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, el paro anunciado para el lunes no tiene sentido y pide a los sectores que anunciaron la movilización reflexionar y frenar esa situación.

En su criterio, la población está cansada de paros y movilizaciones y lo que busca es recuperarse de la crisis económica generada por la pandemia. Dijo que un ejemplo claro de lo que afirma son las largas filas de personas que acudieron a retirar sus aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Durante esta semana, los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz lograron ingresar nuevamente al mercado de coca de Villa Fátima, después que una facción de cocaleros liderado por Arnold Alanes tomó esas instalaciones por la fuerza y estuvo resguardado por efectivos policiales durante dos semanas.

Asimismo, el Ministerio Público informó sobre la suspensión de la declaración informativa del gobernador de Santa Cruz y exlíder cívico, Luis Fernando Camacho, que estaba previsto para el jueves 7 de octubre sobre el caso “golpe de Estado”. La Fiscalía señaló que la suspensión, sin fecha, se debió a que en la agenda de los fiscales investigadores está previsto primero tomar la declaración de su padre, Luis Fernando Camacho Parada, quien presentó certificados médicos que le impedían viajar a La Paz.

En la víspera, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca resolvió denegar la tutela presentada por Reyes Villa, por el caso Sillar Alternativo, pero mantuvo la medida cautelar hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional.

En esta misma semana, tras el anuncio de un paro nacional de diferentes sectores que rechazan la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó de la suspensión momentánea en el tratamiento de esa norma.

