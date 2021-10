El Asistente de Google te dará más información sobre los videos de YouTube

YouTube está probando una nueva dinámica en Android, gracias a la integración del Asistente de Google.

Si bien forma parte de una prueba, nos da un adelanto de algunas de las funciones que podría aportar el Asistente a la dinámica de YouTube.

Así puedes usar el Asistente de Google en YouTube para ver contenido relacionado

Google está probando una nueva función experimental que tiene como objetivo aprovechar el potencial del Asistente en YouTube. Sin necesidad de ejecutar comandos o desplazarte a otra app, podrás usar el Asistente para obtener más información del contenido que estás viendo en YouTube.

Sí, la integración del Asistente de Google con YouTube nos trae una serie de nuevas sugerencias sobre el vídeo que estamos visualizando en la app. Esta dinámica la notarás al desplazarte hasta la descripción del vídeo.

Verás que se suma un nuevo apartado “Do more with Assistant” que muestra sugerencias de cosas que podríamos solicitar al Asistente relacionadas con el vídeo. Por ejemplo, información sobre el cantante, un hecho histórico que se menciona en el vídeo, un lugar que aparece en escena, la película que promociona determinado tráiler, etc.

Todas esas sugerencias aparecerán debajo del vídeo como un carrusel de tarjetas. Así que si te interesa conocer determinada información relacionada con el vídeo, solo tienes que pulsar sobre la tarjeta sugerida.

Una vez que realizas esa acción, el Asistente de Google inicia la búsqueda siguiendo la misma dinámica que conocemos. Un detalle a tener en cuenta es que esta función no estará presente en todos los vídeos. Y por el momento, tampoco está disponible para todos los usuarios.

Es una función experimental, disponible para los suscriptores premium de YouTube, que se está probando en inglés. Así que habrá que esperar para ver si Google decide liberarlo a todos los usuarios en el futuro.