El IDIF confirma que José Luis Camacho no puede viajar a La Paz

El empresario padece de una hipertensión arterial y se está a la espera que sea convocado

Las conclusiones de la valoración médica realizada a José Luis Camacho Parada, padre del gobernador de Santa Cruz, por el Instituto de Investigación Forense (IDIF), establecieron que, debido a su hipertensión arterial, entre otras afecciones en su salud, no podría viajar a La Paz cuando sea convocado a declarar en el proceso que se le sigue por supuestos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, que es impulsado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty.

La representación legal de Camacho Parada y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho Vaca, informó ayer que el informe médico forense, señaló que el papá de la primera autoridad del departamento cruceño, siendo una persona de 76 años de edad, fue acreditada para homologar sus dos certificados médicos y así justificar su inasistencia a la sede de Gobierno, para que su declaración le sea realizada en Santa Cruz de la Sierra.

Uno de los representantes legales de Camacho, el abogado Jorge Valda, dio a conocer parte del documento emitido por el IDIF, “que establece enfermedad crónica e hipertensión arterial, además de antecedentes de patología cancerosa, deficiencias inmunológicas y enfermedades gástricas”.

También manifestó que, con estos elementos, se espera que el Ministerio Público proceda tal cual, a realizar su declaración y citación en la capital cruceña, “toda vez que el derecho a la salud y a la vida se encuentran muy por encima de cualquier procedimiento legal, toda vez que este certificado médico forense debe ser cumplido por la comisión de fiscales que investiga el caso”, dijo Valda.

Sobre la situación del gobernador cruceño, el abogado Martín Camacho dijo que la autoridad aún no había sido citada y señaló que no existe una orden para las citaciones. “Es una estrategia del Ministerio Público porque la ley no prevé esto, que se cite en un orden sino son decisiones que toman ellos”.