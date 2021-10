El plantel de jugadores de San José fue licenciado de forma indefinida

El Tribunal de Honor de San José, que tiene a su cargo el club, decidió licenciar al plantel de jugadores de forma indefinida debido a que hasta la fecha no hay una solución para que el equipo pueda continuar participando en el torneo de la División Profesional.

Tras la derrota de local (1-2) ante Blooming, el sábado 25 de septiembre, los futbolistas del equipo orureño habían sido licenciados hasta el lunes 4 de octubre, pero cuando debían volver a las prácticas fueron informados de su licenciamiento indefinido.

“Los jugadores están licenciados y van a seguir así. Dependiendo de la decisión que vayamos a tomar en las próximas horas, luego de reunirnos con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), vamos a licenciarlos definitivamente o los llamaremos para convocarlos a entrenarse y a jugar”, dijo a DIEZ Ernesto Araníbar, presidente del Tribunal de Honor.

Los responsables del club esperan reunirse este miércoles con directivos de la FBF y con su presidente Fernando Costa para encontrar una salida a la profunda crisis de San José.

La FBF no puede desembolsar dineros a San José por orden de Impuestos Nacionales. Araníbar ratificó que la posición de San José es retirarse del campeonato de la División Profesional, pero aclaró que esa decisión no pasa por el lado económico.

“Nuestra decisión antes que económica es institucional y de dignidad. La Federación nos tiene que entregar nuestro dinero, nos han dicho que no se puede por muchos aspectos, pero yo creo que hay alternativas”, acotó el dirigente.

Explicó que hasta fin de año San José debe recibir de la FBF 552.000 dólares, 420.000 ya debieron ser entregados y hay otro monto de 280.000 dólares de la Conmebol que no fue desembolsado, mientras que los otros clubes del país ya recibieron esos recursos.

“Ese es nuestro patrimonio económico, pero no se trata solo de terminar el campeonato, porque si fuera así me presto dinero y hago que el equipo termine el campeonato. Lo que queremos es que se respeten los derechos de San José y se nos escuche, porque la FBF hace bastante tiempo no ha atendido a ningún directorio de San José”, enfatizó Araníbar.