Eva Copa: «Hay que luchar contra los antivacunas»

Fuente: paginasiete.bo

Anahí Cazas / Página Siete Digital

Para mejorar la campaña de vacunación en el país, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, informó que es fundamental que todos los niveles del Estado se unan en la lucha contra los antivacunas. La autoridad contó que esta urbe reportó problemas en el proceso de inmunización a causa de la desinformación de este tipo de grupos.

«Hay que luchar juntos contra los grupos antivacunas, ese es el mayor problema que hemos tenido en la ciudad de El Alto. Hay plataformas que desinforman sobre la vacunación. Pero no nos cansamos en decir que la mejor campaña es la prevención. Debemos apostar a la promoción para que todos reciban las dosis», dijo Copa este jueves, en la reunión entre el Ministerio de Salud y los gobiernos subnacionales y directores de servicios departamentales de Salud (Sedes).

La autoridad edil recordó que la ciudad de El Alto fue una de las más golpeadas en el proceso de vacunación por la falta de coordinación con las autoridades departamentales. De acuerdo con las autoridades de este municipio, las brigadas de salud que vacunan casa por casa identificaron que el principal problema fue la falta de información.

El secretario de salud del municipio de El Alto, Saúl Calderón, contó que “en realidad, no es que la gente no quería vacunarse, sino que no tenía la información correcta o tuvo acceso a datos equivocados sobre la inmunización”. Añadió que hay grupos antivacunas que se resisten a la vacunación.

Según la alcaldesa, el proceso de vacunación en la urbe alteña mejoró de un 15% a un 46% en tres semanas gracias a la implementación de diferentes estrategias. «Hemos puesto puntos de vacunación masiva, coordinando con los sectores sociales, padres de familia, gremiales, transportistas y otros», dijo.

En el caso de la inmunización de los jóvenes de 16 y 17 años, según Copa, la Alcaldía hace un despliegue de brigadas móviles para visitar las unidades educativas de toda la urbe.

Copa destacó la predisposición del Ministerio de Salud para trabajar de forma coordinada en la lucha contra la Covid-19. Recalcó además el apoyo del Gobierno para elevar la cobertura del proceso de vacunación en el municipio alteño.

“Lo que queremos es coordinar con el Gobierno central y los gobiernos departamentales para cumplir los objetivos que nos planteamos y enfrentar la pandemia de mejor manera”, dijo la autoridad edil.