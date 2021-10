Evo llama a sus sectores y se perfila pulseada de fuerzas con cívicos y el Conade

Fuente: El Deber Ivan Alejandro Paredes

Los comités cívicos, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y plataformas ciudadanas organizan desde hoy las movilizaciones del 10 de octubre y el paro nacional un día después. En respuesta, Evo Morales llamó a los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) para una concentración el 12 de octubre en defensa del presidente Luis Arce y la wiphala. Serán tres días de movilizaciones que medirán las fuerzas de cada bando.

Manuel Morales, dirigente del Conade, explicó que este lunes habrá una reunión en la capital cruceña junto a comités cívicos y plataformas ciudadanas para organizar los actos del 10 y 11 de octubre. El activista consideró que lo “importante” era unificar esfuerzos bajo la denominada defensa de la democracia.

“Se logró lo importante, que era unirnos para defender la democracia. Ahora hay que organizar los actos que se vienen. Como Conade estamos dispuestos a participar siempre en defensa de la democracia”, dijo Morales.

El pasado viernes, los comités cívicos se reunieron en la ciudad de Potosí y establecieron la movilización para el 10 de octubre en varios puntos del país y el paro nacional el 11. Las medidas son en protesta por las leyes cuestionadas, que son la de legitimación de ganancias ilícitas, el traspaso de Derechos Reales al Ministerio de Justicia, la ley anticorrupción, el nuevo Registro de Comercio, de Emergencia Sanitaria y las que tocan a las Fuerzas Armadas (FFAA) y a la Policía Boliviana.

Además, los cívicos, en su documento, piden la preservación del Cerro Rico de Potosí, la industrialización del litio, la defensa de la reserva natural de Tariquía, la lucha contra los que avasallamientos en el oriente, la defensa de la Chiquitania y la hoja de coca de Yungas de La Paz.

Plan de logística

No existe ningún reclamo al contenido de demandas. Lo único que se tratará hoy es la logística de la manifestación del 10 y el paro del 11. Guillermo Paz, dirigente de las plataformas ciudadanas, explicó que se debe planificar las movilizaciones del día 10 y analizar en qué ciudades se las desarrollará. Lo seguro es que en Santa Cruz de la Sierra habrá el respaldo, pero se determinará otras regiones. Paz dijo que en la sede de Gobierno no hay garantías para llevar adelante marchas, pero aseguró que se las realizará. Además, se planificará el paro nacional del 11.

“Existe total apoyo para defender la democracia desde nos corresponda. Lo importante es que existe unidad para evitar que el país se convierta en una Venezuela”, consideró Paz.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, confirmó la “cumbre social” con la presencia de actores políticos, cívicos, plataformas y el Conade. El dirigente aseguró que participarán de una marcha de policías y militares en reserva y especificó que los comités cívicos se sumarán al paro convocado por la Confederación de Gremiales de Bolivia.

“Será una cumbre por la democracia y estaremos todos sintonizados tratando de hacer entender a este gobierno que tiene que escuchar al pueblo, que no puede ir en contra flecha, que no puede vulnerar los derechos, que no puede pisotear normativas establecidas y legales como lo está haciendo con estas leyes, que son atentatorias”, afirmó Calvo.

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, señaló que en la reunión de hoy se concretará el apoyo a las marchas y al paro nacional. “Hay ser claros que la intención de estas movilizaciones no es por una simple oposición al MAS. La situación es que están impulsando leyes lapidarias que volverán a Bolivia en un país comunista y eso nuestras generaciones no nos perdonarán”, afirmó Manuel.

El llamado de Evo

En el MAS surgió una respuesta inmediata. Evo Morales, líder del partido oficialista y máximo dirigente cocalero de Chapare, convocó ayer a sus sectores para organizar una concentración que será el 12 de octubre en la ciudad de Cochabamba. El también expresidente dijo que esta movilización será para defender al presidente Luis Arce y a la wiphala. Morales se reunió ayer en la localidad de Lauca Ñ con la dirigencia cocalera.

“El 12 de octubre habrá una gran movilización en Cochabamba en defensa de la patria, de la democracia, de la wiphala, del proceso de cambio y de Lucho (Luis Arce) presidente”, afirmó ayer Morales en entrevista con la radio Kausachun Coca.

El líder de los cocaleros de Chapare detalló que los asistentes a la movilización deberán acudir con su wiphala como un acto de desagravio. Además, Morales cuestionó el paro cívico convocado por los comités cívicos para el 11 de octubre porque esos sectores representan solamente a movimientos urbanos.

Al interior del Gobierno hay un análisis de las medidas de los cívicos y otros sectores. El vocero presidencial, Jorge Richter, consideró que los actores inmersos en las movilizaciones y el paro nacional buscan desestabilizar la gestión de Luis Arce, pero también señaló que existe la intención de buscar impunidad para los vinculados en los conflictos de 2019.

“Tenemos que estar absolutamente atentos, alertas y pendientes de lo que significa esta ofensiva antidemocrática que nuevamente se está reconstruyendo en el país para lanzar una ofensiva en la búsqueda de impunidad a sus responsabilidades por el golpe de Estado”, afirmó Richter.

En esa línea también se centró el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien calificó a los cívicos de “separatistas” y consideró que la convocatoria al paro nacional es un modo de “desestabilizar” al gobierno de Arce. La autoridad también cuestionó el trabajo de la prensa nacional.