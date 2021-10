Gasolina con agua: intervienen un surtidor en La Paz tras denuncia de conductores

Un conductor llegó con un balde donde mostraba el combustible que había sacado de su vehículo y señalaba que estaba mezclado con mucha agua.

Fuente: Unitel

Tras la denuncia de varios conductores que sus vehículos quedaron varados o sin encender tras haber cargado combustible en un surtidor de La Paz, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) procedió a la intervención de esta estación de servicio.

Pasado el mediodía de este viernes, varios conductores llegaron hasta el surtidor ubicado en la calle Sucre en La Paz, reclamando que sus vehículos presentaban desperfectos porque el combustible que había sido cargado en este lugar estaba adulterado.

“Hace 15 minutos he cargado aquí y me he plantado”, señalaba un conductor.

Otra persona con un balde en la mano señaló que el combustible que había cargado a su vehículo tenía mucha agua.

“Mi movilidad es 2021, ni cuatro meses que trabajo y cómo van a hacer esto”, reclamaba el hombre.

Uno de los conductores expresó su molestia porque no solo deberá correr con los gastos de reparación de su vehículo, sino también se verá afectado por los días de trabajo.

“Hay que sacar el tanque de gasolina, luego la bomba. Hay que revisar el sistema y todo eso hay que limpiar. Aparte de todo esto, el tiempo perdido”, reclamaba el hombre.

Tras los reclamos de los conductores, la ANH llegó al lugar para intervenir el surtidor. Los dispensadores de combustible fueron precintados hasta que se verifique la calidad de la gasolina.