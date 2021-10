Gobierno pide investigar a cocaleros por explosivos y estos le recuerdan el hotel Las Américas

Fuente:El Deber

Un sorpresivo operativo policial en el hospital cocalero de villa El Carmen llevó a la Policía a descubrir varios artefactos explosivos y La Policía adelantó que pedirán a la Fiscalía que se convoque a los responsables de salud de Adepcoca y del hospital para que expliquen esta existencia.

“Estos objetos que hemos encontrado vamos a poner en conocimiento del Ministerio Público, nosotros vamos a comenzar a llamar a los que tienen la opción de administrar este nosocomio, debe haber un director médico para que nos explique por qué estos objetos se encontraban en el lugar”, dijo el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, coronel Douglas Uzquiano, en la presentación de los explosivos.

El sábado, en horas de la tarde, según la Policía al finalizar la tarde recibieron una llamada anónima en la que les indicaba la existencia de explosivos en el hospital cocalero. Uzquiano relató que fueron con Bomberos para recolectar estos elementos.

Las declaraciones del jefe policial provocaron la burla de los propios cocaleros, quienes le recordaron que el Gobierno tiene como antecedente el caso del hotel Las Américas en Santa Cruz y dijeron que claramente se trata de un montaje e identificaron al dirigente Arnold Alanes y la Policía como autores.

“En primer lugar, la Policía debía investigar mejor, ese hospital no funciona como tal, es solo el edificio que está diseñado para ser hospital, pero no tiene ningún equipo; en segundo lugar no hay médicos ni enfermeras; en tercer lugar, no hay directiva de Adepcoca y ese edificio está cerrado, no tiene ni siquiera portero; y el Gobierno debe recordar lo que hicieron en el hotel Las Américas, entonces sabemos que es un montaje”, declaró un dirigente de la regional Chamaca, quien explicó que los 17 presidentes de las 17 regionales administran Adepcoca. Los dos dirigentes consultados pidieron no revelar sus nombres por temor a ser sindicados con este caso.

El escándalo del hotel Las Américas se remonta a 2009 cuando el Gobierno de Evo Morales dijo haber desbaratado un grupo terrorista y provocó la muerte de tres extranjeros. Los opositores siempre denunciaron que el caso fue montado por el propio Gobierno, que llevó a más de 20 personas a un juicio que nunca acabó, hasta 2020 cuando el Gobierno de Jeanine Áñez desistió del proceso. Además, el exfiscal Marcelo Soza que fue parte de la investigación reveló -desde su exilio en Brasil- que era un caso montado para perseguir a los opositores al Gobierno del Movimiento Al Socialismo.

El Gobierno y los cocaleros de Los Yungas mantienen una pugna por el control del mercado de los productores de coca quienes se oponen a la presencia de Arnold Alanes como ejecutivo; mientras el Gobierno respalda a este.

Luego de que la Policía tomara el mercado de Adepcoca, el 20 de septiembre, los cocaleros opositores al Gobierno se refugiaron en su hospital, un edificio que está ubicado en la calle 10 de villa El Carmen. Además, no funciona como centro médico pues está vacío y tampoco tiene personal. Los campesinos utilizaron ese edificio como su “cuartel general” desde donde salían a protestar todos los días y luego usaban como alojamiento. Después de que recuperaran Adepcoca el edificio fue nuevamente abandonado y la Policía ingresó a una casa vacía.