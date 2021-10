Hallaron a la serpiente más grande del mundo y la levantaron con una grúa

La serpiente más grande del mundo fue levantada por una grúa en un bosque de Dominica, en el Caribe.

Fuente: Clarín

Una serpiente de al menos cuatro metros fue hallada en la isla de Dominica, en el Caribe. La aterradora criatura era tan grande y tan gorda que debió ser levantada por una excavadora.

La enorme bestia fue divisada por unos trabajadores mientras se encontraban en un proceso de tala de un bosque local. En ese contexto, apareció el reptil. «Mi madre», dijo, sorprendido un hombre mientras filmaba con su celular.

El video fue compartido la semana pasada en Reddit y desde ese momento suma millones de visualizaciones en las redes sociales.

