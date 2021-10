La avanzada del Triángulo del litio: Argentina, Bolivia y Chile acaparan inversiones globales

EL SUEÑO DE LA ELECTROMOVILIDAD HECHO REALIDAD

Antes de la pandemia, la electromovilidad sonaba como un sueño lejano de concretarse. Cambiar un auto a gasolina por uno que necesita electricidad para funcionar en un mundo que aún no cuenta con la infraestructura de recarga para garantizar su funcionamiento y cuando su precio que puede ser hasta 100% más caro que un auto convencional, no eran los mejores incentivos para optar por un auto eléctrico.

Hoy el panorama es otro. La cuarentena pandémica dio un respiro al parque automotor mundial y la reducción de uso de combustibles fósiles trajo una mejora considerable de la calidad del aire, haciendo que muchos países tomen seriamente sus planes de electromovilidad que se reflejaría en una mayor demanda de autos eléctricos junto a otros esfuerzos para frenar el avance del cambio climático.

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Ultima Media para el grupo suizo ABB, la capacidad de fabricación de baterías a nivel global prevista para 2030 no será suficiente para responder a la demanda de la industria del automóvil. Esto debido a que los autos eléctricos superarán en ventas a los de combustión en 2036, año en que estarán en funcionamiento 80 fábricas de baterías en todo el mundo.

“Hay datos y evidencias concretas que permiten visualizar que existe una fuerte tendencia acelerada de canibalismo de la electromovilidad sobre la combustión interna en la industria del transporte. Por ello, siendo esta una de las industrias más grandes del mundo, esta mutación tecnológica implicará cambios impensables en nuestras vidas y civilización. Por todo ello, considero justificado e incluso aún tímido el entusiasmo en el tema”, dice Jaime Alée, presidente de ESK Consulting.

Para Chris Berry, fundador y presidente de la consultora House Mountain Partners, si bien el interés en la movilidad eléctrica está en su punto más alto y las ventas de vehículos eléctricos continúan aumentando, esta alta demanda por este tipo de coches ha tenido un efecto en los sistemas de producción de la industria automotriz.

“Datos recientes con cadenas de suministro obstruidas y falta de chips semiconductores para todos los automóviles muestran que esto está comenzando a afectar las ventas automotrices en general y también puede afectar las ventas de vehículos eléctricos en el futuro hasta que las cadenas de suministro puedan comenzar a operar de manera eficiente nuevamente. Esto podría tardar más de un año en resolverse”, dice.

Y aunque en América Latina la cadena de suministro de litio todavía no llega a la etapa de producción de baterías y mucho menos de vehículos, todos los expertos consultados para este informe coinciden en que este gran optimismo sobre la alta demanda de vehículos eléctricos, tiene buenos fundamentos y es ahora el momento para que lo países del Triángulo del litio aprovechen este boom y puedan convertirse en proveedores estratégicos especialmente para la futura industria automotriz.

Así, la seguridad del suministro de litio se ha convertido en una prioridad para las empresas de tecnología de Estados Unidos y Asia. Por ello, en estos últimos meses se han establecido alianzas estratégicas y joint ventures entre empresas de tecnología y empresas de exploración (como las mencionadas líneas arriba en Argentina) para garantizar un suministro confiable y diversificado de litio para proveedores de baterías y fabricantes de vehículos.

Para Patricia Vásquez, Global Fellow en The Wilson Center, en esta coyuntura no hay tiempo que perder. “El optimismo para el Triángulo del litio y otros países como Perú, México y Brasil está bien fundado, sobre todo para los países como Argentina y Chile que están muy avanzados. Países como Estados Unidos y Europa han asumido importantes compromisos para la electromovilidad y en los próximos 10 o 15 años América Latina está muy bien posicionada para responder a parte de esa demanda. Si bien es cierto que el litio es abundante y muchos países lo están buscando hasta en el fondo del mar, hay que desarrollar la tecnología para sacarlo, hacer las inversiones y eso toma mucho tiempo. Por eso la oportunidad para el Triángulo del litio es ahora, antes de que empiece la competencia”, dice.

Por lo pronto, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sus siglas en inglés), los recursos de litio identificados han aumentado sustancialmente en todo el mundo y totalizan alrededor de 86 millones de toneladas. Solo el Triángulo del Litio concentra 47 millones de toneladas, siendo Bolivia el país con la mayor cantidad: 21 millones de toneladas.

“El Triángulo del litio siempre será atractivo desde una perspectiva de costos con algunos de los recursos de litio más grandes y de menor costo del planeta. Los recientes acuerdos de litio en Argentina con la empresa china CATL comprando Millennial Lithium y Zijin Mining comprando NeoLithium son dos ejemplos del atractivo de los activos de litio argentinos. Además, Sigma Lithium está construyendo la primera fase de su mina de litio de roca dura en Brasil con la primera producción planificada para fines de 2022. Tienen acuerdos de compra vigentes con Mitsui y LG Energy Solution, que son socios de clase mundial. América del Sur seguirá siendo una pieza importante de la cadena de suministro de litio durante muchos años”, dice Chris Berry.

Además, los países deben aprovechar los buenos precios del litio para atraer más inversión. Sobre todo cuando la cotización de carbonato de litio pasa por su mejor momento. Benchmark Mineral Intelligence, la agencia global de investigación de la cadena de suministro de baterías y de información de precios, informó que en septiembre pasado el carbonato de litio aumentó en China (principal consumidor de litio) 170% en lo que va de año, a 142.000 yuanes la tonelada (US$ 22.000), su nivel más alto desde abril de 2018.

En tanto, en otros mercados, el precio del litio pasó de US$ 17.500 por tonelada a inicios de septiembre y llegó hasta US$ 19.000 en la primera quincena de dicho mes. Un año atrás, cuando la pandemia del COVID-19 frenó la extracción de litio y paralizó la actividad minera en general, el valor del metal cayó por debajo de los US$ 7.600 por tonelada.

“El litio se mantendrá en ese valor a largo plazo o bajará. Posiblemente haya alguna volatilidad de ajuste entre oferta y demanda, pero la tendencia es que no faltará oferta y los precios se ajustarán”, dice Jaime Alée.