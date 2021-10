Ministros de Goni: 3 murieron, 10 están establecidos en el exterior y ninguno pudo volver

Fuente: paginasiete.bo

Leny Chuquimia / La Paz

Tras 18 años de la Guerra del Gas, de los 15 ministros del gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada, 10 se fueron a vivir al extranjero, establecieron su vida y prosperaron lejos del país. Tres fallecieron y dos fueron sentenciados por el caso octubre negro en 2011, junto a cinco comandantes del Ejército.

Ninguno de los que se fueron pudo volver, ni siquiera durante el gobierno de Jeanine Añez, que afirmó que abriría las puertas del país para el retorno de los exiliados y perseguidos políticos por Evo Morales. En semanas pasadas la Asamblea Legislativa aprobó varios juicios de responsabilidades en contra de las exautoridades.

“Por separado, pero de manera conjunta y coordinada, hice mi solicitud de retorno junto a Guido Añez Moscoso y Jorge Torres Obleas. No recibimos respuesta alguna del gobierno de Jeanine Añez ni de la comisión encargada. Presentamos la documentación a tiempo y de acuerdo al formulario… Fue una lástima, estábamos esperanzados con un tratamiento de debido proceso al juicio que se nos instauró, pero no ocurrió y no pudimos retornar”, manifestó Hugo Carvajal Donoso, exministro de Educación, que hoy radica en España.

Desde su exilio, señaló que ahora que el MAS retornó al poder, por precaución, “por lo menos de mi parte decidí no retornar”. Afirma que no volverá al país hasta que haya una justicia sana e independiente.

¿Qué pasó con el Gabinete?

En la denominada Guerra del Gas, de octubre de 2003, durante la represión militar a las protestas en contra de las políticas económicas y de hidrocarburos del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, unas 70 personas fueron asesinadas por impacto de bala y otras 400 fueron heridas. La revuelta causó una convulsión en todo el país, lo que llevó al mandatario a huir del país junto a su familia y su ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín. Ambos partieron hacia Estados Unidos donde viven hasta el día de hoy y donde fueron llevados ante un juez por las familias de las víctimas de su gobierno.

Sánchez de Lozada no pudo ser juzgado en Bolivia, pero sí su gabinete conformado por: Yerko Kukoc, Carlos Sánchez Berzaín, Erick Reyes Villa, Jorge Torres Obleas, Jorge Berindoague Alcócer, Hugo Carvajal Donoso, Javier Torres-Goitia Caballero, Adalberto Kuajara Arandia, Guido Rodolfo Añez Moscoso, Dante Napoleón Pino Archondo, Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic, Silvio Javier Comboni Salinas, Carlos Morales Landívar, José Guillermo Justiniano Sandoval y Carlos Saavedra Bruno.

Muchos de sus ministros decidieron afrontar las acusaciones. Sin embargo, con el paso de los años y el manejo político de la justicia gran parte de ellos decidieron buscar refugio en otros países. De sus 15 ministros, cinco se fueron a Estados Unidos, cuatro a Perú y uno a España.

Página Siete trató de contactarlos para conocer datos de su vida fuera del país. Pese a las solicitudes, sólo Carvajal y Añez accedieron a la solicitud.

Del resto se sabe que lograron establecerse y prosperar, como destacados profesionales en sus áreas, como es el caso del exministro de Salud Javier Torres-Goitia Caballero, que es parte de una prestigiosa clínica privada pediátrica en Lima, Perú, o Jorge Torres que trabaja como director de una de las universidades importantes en Perú. Sánchez Berzaín es director del Interamerican Institute for Democracy, además de ser autor de más de una decena de libros.

“Desde que llegué opté por trabajar y seguir estudiando, hice un posgrado. Gozo del refugio político acá en España desde 2009, eso me permitió tener una residencia fija y legal y con ello buscar opciones. Sigo estudiando, ahora lo hago en la escuela de escritores en Madrid; mi ilusión es poder escribir, en algún momento, una novela sobre mis experiencias sociales, políticas y de vida”, contó Carvajal.

Pese a estar jubilado aún trabaja con migrantes de diferentes nacionalidades y mantiene lazos con la comunidad boliviana. “Estoy cómodo, tranquilo y vivo de una manera modesta, pero aún así extraño mi familia, mis amigos, mi pago; el Chaco y Tarija. Tengo la esperanza de volver”, sostuvo.

En el caso de Guido Añez, él vive en Miami desde febrero de 2009. Se dedica a la prestación de servicios, como el transporte y alquiler de inmuebles.

“Al principio también hacía importaciones y exportaciones desde y hacia Bolivia”, relató.

Su familia también hizo su vida allá. Sus cuatro hijos estudiaron en Estados Unidos y ahora son profesionales e independientes. Su esposa es chef profesional en un hotel restaurante.

“Él exilio es lo peor que le puede pasar a una persona, porque vive en una especie de desdoblamiento, mientras físicamente estoy en Miami, mi mente está en Bolivia”, confesó.

Hasta hoy afirma que siendo un ministro del área social no debió ser parte del juicio como uno de los acusados por los hechos de Octubre Negro.

Aunque muchos de los exministros están en la misma situación, en el país se optó por imputar a todos aquellos que figuran -como firmantes- en el decreto supremo que autorizó el operativo para sacar los camiones cisternas de la planta de Senkata.

Un cúmulo de eventos

Elecciones La llamada democracia pactada fue una constante en Bolivia desde 1985. Los autores coinciden en que entre 1985 y 2002 el cuoteo político antes y después de las elecciones era común. Éste fue uno de los eslabones del descontento de la gente cuando sucedieron los hechos de septiembre y octubre de 2003.

Cansancio Por eso, la gente estaba hastiada de más de lo mismo y los episodios de la Guerra del Gas se dieron en un escenario de convergencia de ese malestar social para con sus gobernantes, independientemente de las tiendas políticas.

Recursos Uno de los pilares de la denominada Guerra del Gas fue el descontento de la población ante una posible venta de gas a Estados Unidos vía Chile. Una de las propuestas de la sociedad era industrializar ese recurso natural.

Represión Uno de los reclamos contra Sánchez de Lozada y su ministro, Carlos Sánchez Berzaín, fue el uso extremo de la fuerza que entre septiembre y octubre de 2003 ocasionó más de 60 muertes.