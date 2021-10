Montaño arremete contra el abogado que cuestiona la ley antilegitimación y éste lo desafía a debatir

Fuente: Gigavisión, paginasiete.bo

Página Siete Digital

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, se estrelló contra el abogado constitucionalista y analista político Willams Bascopé, por las denuncias que hizo sobre el proyecto de ley 218 contra la legitimación de ganancias ilícitas. Dijo que es un “político fracasado” y no un analista, ante lo cual el aludido lo desafió a un debate público sobre esta normativa.

“El señor Bascopé no es un analista, es un político fracasado que no ha podido sustentar su curul y ahora no es diputado. Y (por) el despecho que ahora tiene de que la ciudadanía no ha votado por él, nuevamente quiere aventurarse a un golpe de Estado”, afirmó la autoridad, tras recordar que fue candidato a diputado en la fórmula que encabezó la expresidenta Jeanine Añez cuando anunció su postulación a la presidencia, de lo que finalmente desistió.

Además de incluir a Bascopé en la lista de “golpistas”, Montaño insistió que, con sus actuales intervenciones en los medios de comunicación, el constitucionalista está haciendo política.