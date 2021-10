Nominados al Balón de Oro: todos los candidatos

Fuente: https://www.marca.com

La revista francesa France Football ha desvelado este viernes 8 de octubre los 30 candidatos al Balón de Oro, que será entregado el próximo 29 de noviembre de 2021. El último en ganar el premio fue el argentino Lionel Messi, que se hizo con su sexto Balón de Oro en 2019 y que figura como favorito para imponerse en esta edición, por delante del polaco Robert Lewandowski y del italiano Jorginho.

Además, la revista encargada de otorgar estos premios también ha dado aconocer las candidatas al Balón de Oro femenino y los candidatos a mejor portero (Yachine y al mejor futbolista sub 21 (Kopa) de este año.

NOMINADOS AL BALÓN DE ORO EN DIRECTO

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro?

La ceremonia de entrega del Balón de Oro tendrá lugar el próximo 29 de noviembre en el Théâtre du Châtel de París. Ese día y en ese lugar conoceremos el nombre del ganador del Balón de Oro masculino, la ganadora del Balón de Oro femenino, el ganador del trofeo a mejor guardameta y el mejor futbolitas joven.

Cinco jugadores de LaLiga en la lista de 30

Hay tres jugadores españoles entre los nominados, uno de ellos el jugador del Chelsea Azpilicueta. En total hay cinco futbolistas que juegan en LaLiga. Benzema, Luis Suárez, Modric, Gerard Moreno y Pedri. El canario está también nominado al premio Kopa.

Últimos nominados

19.30 horas. Faltaban nombres ilustres y aquí están. También han entrado Gerard Moreno y Luis Suárez. Es la séptima nominación para el charrúa. Un merecido premio a su extraordinario año.

Cristiano Ronaldo

Gerard Moreno

Phil Foden

Kylian Mbappé

Luis Suárez

El Chelsea manda, de momento

16.26 horas. De momento, de las plantillas actuales, el Chelsea es el equipo que más jugadores tiene nominados. Suma cinco.

Penúltima tanda

19.20 horas. Azpilicueta se cuela en la lista de 30 nominados. El lateral del Chelsea fue una pieza importante en el equipo que se proclamó campeón de la Champions. También está su compañero Joginho y un clásico, Robert Lewandowski, que suma ya seis nominaciones. Para Lukaku, en cambio, es la pimera.

Robert Lewandowski

Jorginho

Mohamed Salah

César Azpilicueta

Romelu Lukaku

Lewandowski, Jorginho, Salah, Azpilicueta and Lukaku are nominated for the 2021 #BallondOr! pic.twitter.com/qYRZ7y2Fwx — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

Cinco nuevos nominados

19.08 horas. En esta tanda hay otros dos jugadores más del Manchester City. Ya son cuadro en total hasta el momento. Para Neymar es su décima nominación.

Kevin De Bruyne

Neymar

Rúben Dias

Lautaro Martínez

Simon Kjaer

Decimoquinta nominación de Messi

19.00 horas. Para Leo Messi es su decimoquinta nominación al Balon de Oro. Luka Modric, ganador en 2018, cumple es la cuarta vez que está entre los candidatos.

Tercera tanda

18.58 horas. En esta lista de cinco jugadores figura el jovencísimo Pedri, una de las sorpresas de la lista. La temporada del canario ha sido bestial. Es su primera nominación para el Balón de Oro.

Lionel Messi

Bruno Fernandes

Pedri

Luka Modric

Giorgio Chiellini

We still have a lot to announce! Here are five new 2021 #ballondor nominees! 🇦🇷 Lionel Messi

🇵🇹 Bruno Fernandes

🇪🇸 Pedri

🇭🇷 Luka Modrić

🇮🇹 Giorgio Chiellini pic.twitter.com/PXQSYjSlyO — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

Otro jugador del Manchester City

En esta segunda tanda de nominados hay un jugador del Manchester City, París Saint-Germain, Tottenham, Real Madrid e Inter de Milán.

Felicitación del Real Madrid

18.34 horas. El Real Madrid se ha apresurado a felicitar a su jugador Karim Benzema. Es la décima nominación al Balón de Oro para el delantero francés.



Segunda tanda de nominados

18.31 horas. en esta lista de cinco nominados está el jugador del Real Madrid Karim Benzema. El delantero lleva un año fantástico y es uno de los firmes candidatos

Harry Kane

Gianluigi Donnarumma

Karim Benzema

Raheem Sterling

Nicolò Barella

Let’s continue with the 2021 #ballondor nominees! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane

🇮🇹 Gianluigi Donnarumma

🇫🇷 Karim Benzema

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Raheem Sterling

🇮🇹 Nicolò Barella pic.twitter.com/Ej6SONvhBD — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

Haaland, se estrena

18.26 horas. Para Erling Haaland es la primera nominación al Balón de Oro. Lo mismo ocurre con el joven jugador del Chelsea Mason Mount.

Primeros nominados al Balón de Oro masculino

18.13 horas. Ya se conocen los 5 primeros nominados. Recordemos que serán al final 30 los elegidos. Sin sorpresas hasta el momento. Dos jugadores del Chelsea y uno del Manchester City, Borussia Dortmund y Juventus.

Riyad Mahrez

Ngolo Kanté

Erling Haaland

Leonardo Bonucci

Mason Mount

Mahrez, Kanté, Haaland, Bonucci and Mount are nominated for the 2021 #BallondOr pic.twitter.com/ws1tNv5F3t — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

El Barça, orgulloso

18.12 horas. El Barça ha felicitado a través de las redes sociales a sus cinco jugadoras candidatas al Balón de Oro femenino.

Nominados al premio Yachine

17.54 horas. Estos son los guardametas nominados al mejor portero del año. Estos los 10 candidatos hay dos porteros de LaLiga. Courtois y Oblak. La ausencia destacada en esta edición es la de Ter Stegen.

Gianluigi Donnarumma

Ederson

Kasper Schmeichel

Edouard Mendy

Thibaut Courtois

Keylor Navas

Emiliano Martinez

Manuel Neuer

Jan Oblak

Samir Handanovic

Nominados al premio Kopa

17.40 horas. Ya se han dado a conocer los 10 candidatos a hacerse con el trofeo Kopa, el galardón que reconoce al mejor futbolista sub 21. Entre ellos está el jugador del Barcelona Pedri. Esta es la lista completa:

Mason Greenwood

Bukayo Saka

Pedri

Jérémy Doku

Ryan Gravenberch

Jamal Musiala

Florian Wirtz

Jude Bellingham

Giovanni Reyna

Nuno Mendes

Cuatro españolas nominadas

17.30 horas. Ya se conocen las 20 jugadoras nominadas al Balón de Oro femenino. En ese selecto grupo hay cuatro futbolista españoles. Sandra Paños, Alexia Putellas, Irene Paredes y Jennifer Hermoso

Cuarto grupo de nominadas al Balón de Oro femenino

Sandra Paños

Samantha Newis

Vivianne Miedema

Wendie Renard

Pernille Harder

Tercer grupo de nominadas al Balón de Oro femenino

Ellen White

Christiane Endler

Jennifer Hermoso

Fran Kirby

Kadidiatou Diani

Segundo grupo de nominadas al Balón de Oro femenino

17.18 horas El se segundo grupo está la española Irene Paredes

Lieke Martens

Jessie Fleming

Irene Paredes

Ashley Lawrence

Christine Sinclair

Primer grupo de nominadas al Balón de Oro femenino

17.17 horas. Se han dado a conocer las primeras cinco nominadas al Balón de Oro femenino. Entre ellas hay una española, la jugadora del Barça Alexia Putellas.

Marie.Antoinette Katoto

Stina Blackstenius

Magdalena Eriksson

Sam Kerr

Alexia Putellas

Un trofeo con historia

16.57 horas. La historia del Balón de Oro arranca en 1956 cuando la revista francesa France Football decidió conceder un premio al mejor futbolista del año. La condición es que el jugador debía tener nacionalidad de algún país europeo. En 1995 se abrió al resto de nacionalidades, pero el futbolista debía estar inscrito en alguna competición del continente europeo. Esta condición terminaría por eliminarse. En 2009 se fusionó con el FIFA World Player, pero desde 2016 a ser concedido por France Football.

Sin ganador en 2020

16.44 horas. El coronavirus impidió que se pudiera celebrar la gala del Balón de Oro. La paralización de las competiciones durante meses y las restricciones sanitarias a nivel mundial hicieron imposible que se pudiera conceder este prestigioso premio.

Mecánica de los nominados

16.29 horas. Está previsto que desde las 17.30 horas la revista France Football comience a dar a conocer los primeros nominados al Balón de Oro. En 2019 se iban dando a conocer los candidatos en grupos de cinco futbolistas.

Palmarés del Balón de Oro

16.10 horas. Leo Messi es uno de los grandes favoritos para hacerse con este galardón individual. Un trofeo que el argentino ha ganao en seis ocasiones, superando a su gran rival Cristiano Ronaldo, que lleva cinco. Así está el palmarés del Balón de Oro