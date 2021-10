Orureños destacan importancia de la vacunación antirrábica

La población orureña destacó la importancia de proteger a sus mascotas de esta enfermedad con la campaña de vacunación que se realizó la pasada jornada en la ciudad de Oruro, bajo el denominativo de “Ni un perro sin vacuna”, ejecutada a la cabeza del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Fuente: https://lapatria.bo

Mediante un sondeo de opinión realizado por nuestro medio, recogió el criterio de la ciudadanía.

Wara Patiño

“Sí, es importante porque así logramos evitar que ellos contagien y se contagien de rabia, porque es una enfermedad que prácticamente les afecta bastante y una mordedura de ellos hacia los humanos es mortal si es que no se atiende inmediatamente”.

Willian Patiño

“Me parece importante para las mascotitas, porque están en la calle y están expuestos a todo tipo de enfermedades, especialmente a la rabia. Además, es lamentable saber que no todos los dueños son responsables para tener a sus mascotas y hacerlas vacunar, debemos tomar conciencia”.

Ariel

“Está bien la campaña de vacunación para nuestros animalitos porque los queremos mucho, estas campañas deberían ser más constantes para concienciar a las personas sobre el cuidado y responsabilidad hacia nuestras mascotas porque son parte de la familia”.

Algunos animalitos adivinaron que iban a ser vacunados y fueron “arrastrados” para que prevengan la rabia /LA PATRIA

Jhimmy Mamani

“Es muy importante la campaña de vacunación especialmente para los perritos callejeritos, mi mascota ya tiene diez años acompañándonos, cumple con todas sus vacunas, pero siempre es bueno cumplir con las vacunas antirrábicas, preocupa mucho la rabia especialmente que se pueda contagiar a los humanos”.

Miriam Ríos

“Yo tengo dos perros adoptados, eran callejeritos, uno sufrió maltrato en su cabecita y el otro lo tengo desde bebé, es triste la vida de ellos, pero nosotros los cuidamos y les dimos una familia; pero lo difícil para nosotros es tenerlos por mucho tiempo en la casa porque están muy acostumbrados a estar en la calle, en la puerta de mi casa, y me da miedo que se lo lleven los de zoonosis”.

En la vacunación antirrábica, vecinos se quejan por la falta de dosis en diferentes zonas

La Patria

Algunos vecinos se notaron molestos al percatarse que a las 12:00 horas ya se había terminado las 200 dosis destinadas a cada punto de vacunación y que estos se habían retirado. La falta de los inoculantes fue evidente y el control del Servicio Departamental de Salud (Sedes), no fue suficiente.

La campaña de vacunación antirrábica canina y felina inició a las 9:00 horas con un acto central realizado en el frontis del edificio municipal de Oruro y aproximadamente 1800 personas se desplegaron en diferentes puntos de la ciudad listos para la inoculación de las mascotas.

Diferentes instituciones hicieron que la campaña de vacunación se desarrolle de manera positiva teniendo como meta alcanzar el 85% de población canina y felina vacunada, para que en días posteriores se habilite brigadas de rastrillaje y se proceda a la detección de zonas donde no llegaron las dosis.

Reclamo

El Responsable del Programa de Enfermedades Zoonóticas del Sedes, Ernesto Vásquez se refirió al reclamo de los vecinos.

“Algunos técnicos o vacunadores no comprendieron que el trabajo no termina con la aplicación de las 200 dosis, debieron pedir más pero no lo hicieron y se retiraron. Como supervisores no alcanzamos a controlar todos los puntos de vacunación, pero ya estamos haciendo una evaluación de eso para emitir una llamada de atención”, expresó

Mordedura de can

Se lamentó que una enfermera de Chiripujio, fue agredida por un can durante la jornada de vacunación, inmediatamente fue trasladada al Hospital Obrero por la profundidad de la herida y la inflamación que presentaba, la valoración médica indicó tres días de baja para la profesional en salud.

“Fue el único caso severo que se presentó el día de hoy, además de rasguños que no fueron de gravedad, pero nuevamente hacemos la recomendación a toda la población para la semana de rastrillaje, que las mascotas deben ser llevadas por personas adultas para evitar todo tipo de accidentes”, destacó Vásquez.

Abandono de canes

Otro detalle que llamó la atención en la jornada de vacunación, es que aproximadamente a las 12:00 horas, el personal de salud en el Cementerio General se sorprendió al ver una caja grande, en cuyo interior había siete gatitos abandonados en pésimas condiciones; mismos que fueron dados en adopción a las familias interesadas y otros fueron llevados al Centro Municipal de Zoonosis.