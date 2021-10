Paul McCartney decidió que no firmará más autógrafos ni se tomará fotos con sus fans: cuáles son las razones

El ex beatle explicó por qué cree que esa no es la mejor manera para contactarse con ellos

Paul McCartney dijo que prefiere interactuar y conversar con sus fans sin tomarse fotos o firmar autógrafos.





Paul McCartney no le dará más autógrafos ni se tomará más fotos con sus fans, así se lo contó a la revista Reader’s Digest en una reciente entrevista donde habló de su longeva carrera y la relación con sus seguidores.

El exbeatle comentó que siempre le ha parecido “un poco extraño” eso de poner tu firma en un pedazo de papel o en cualquier otra cosa.

“Siempre me pareció un poco extraño”, dijo McCartney. “‘Aquí, ¿puedo escribir su nombre en la parte de atrás de este recibo, por favor?’ ¿Por qué? Ambos sabemos quién soy”.

El músico de 79 años continuó explicando que dejar a un lado las selfies y autógrafos es una experiencia más satisfactoria para todos los involucrados, pero principalmente para él mismo.

“Lo que usualmente tienes es una foto retorcida con un fondo pobre y yo luciendo un poco miserable”, dijo.

El músico no quiere dejar de interactuar con sus fans, por el contrario, siente que la búsqueda desesperada de un autógrafo o una foto los aleja más que acercarlos. Por el contrario, invita a sus seguidores a que si lo encuentran por una calle o en un sitio público, le propongan una conversación.

“Charlemos, intercambiemos historias”, afirmó el músico.

Paul McCartney en concierto. REUTERS/Diego Vara/File Photo

Con estas declaraciones McCartney se suma a la decisión que ya había tomado Ringo Star, ex baterista de The Beatles y el otro sobreviviente de los miembros originales de la banda tras los fallecimientos de John Lennon y George Harrison.

En octubre de 2008, Ringo les pidió a sus fans que dejaran de enviarle correos electrónicos o de presentarle objetos para que los autógrafos a través de un video extrañamente amenazador.

“Te lo advierto con paz y amor. Tengo mucho que hacer, ¡no más cartas de fans! » dijo en ese momento, con excesiva paz y amor. “Y no hay objetos que firmar. ¡Nada! De todos modos, paz y amor, paz y amor “.

Y agregó por ese tiempo que sus firmas “están en mis cuadros o en algo que me apasiona, y todo eso es para la caridad. No para que alguien lo venda”.

El batería de The Beatles Ringo Star también renunció a los autógrafos. EFE/ Quique García/Archivo

Así que, a los millones de fans de The Beatles que hay en todo el mundo, ya lo saben, no habrá más autógrafos, una verdadera paradoja porque para quienes hayan conseguido uno ahora será mucho, pero mucho más valioso.

Las recientes declaraciones de McCartney también se suman a otras polémicas que salieron a la luz este año, en las que afirma que fue John Lennon quien decidió separar a The Beatles.

“Yo no instigué la división. Ese era nuestro Johnny”, declaró McCartney a The Guardian. “Esta era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida, así que quería que continuara”.

Paul McCartney dijo que John Lennon fue quien pidió la separación de The Beatles.

Y cuando le preguntaron sobre su decisión de empezar su carrera en solitario dijo: “Detente ahí. No soy la persona que instigó la división. Oh no, no, no. John entró en una habitación un día y dijo: ‘Me voy de The Beatles’. ¿Eso está provocando la división, o no?”