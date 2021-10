Policía busca a mujer embarazada quien desapareció hace 10 días atrás en El Alto

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) El Alto, reportó la desaparición de una joven de 19 años quien se encuentra con ocho meses de gestación, misma que habría salido hace diez días atrás de su domicilio ubicado en la ciudad de El Alto.

De acuerdo al informe policial, la joven de nombre Elsa Laura Mollo, desapareció el pasado 22 de septiembre, quien se dirigía al Hospital Japonés para su control prenatal, presumen que habría escapado de su casa.

Sin embargo, la policía no descarta otras hipótesis ya que la joven de 19 años estaría a días de dar a luz.

Por su parte, el esposo de la joven embarazada, pide a la Policía encontrar con vida a la joven embarazada.

“Estoy desesperado, no puedo creer que me sucedan estas cosas, ya no falta mucho para que mi esposa dé a luz; ella estaba feliz y contenta, se salió con 10 bolivianos para ir al médico pero ya no volvió, pido que este sana, no quiero que esté en peligro”, dijo el esposo.

De acuerdo a una cámara de vigilancia, la mujer se encontraba con una chompa color mostaza y con un folder amarillo en la mano.

La Policía continúa realizando las investigaciones para dar con el paradero de la joven embarazada. La división Trata y Tráfico de Personas ya se encuentra trabajando mediante las ultimas llamadas que habría realizado la joven.