Valverde: «No hay necesidad y no es correcto que Camacho vaya a La Paz a declarar»

El analista político y periodista, en su programa Sin Compostura analizó la citación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que declare en la ciudad de La Paz, por el caso golpe de Estado y señaló que no es correcto y que no existe la necesidad que se traslada hacia mencionada ciudad apara ir a declarar por ese caso.

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.- El gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho va a declarar a La Paz, cuando no debiera ir. Con ello ¿gana el Gobierno porque lo “tiene allá”? Claro, pero él consolida su “condición de macho». No hay necesidad y no es correcto que Camacho vaya a La Paz a declarar». Es política, “pierden” los demás, Tuto, Mesa, los cívicos y el CONADE. Así nomás es.