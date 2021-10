Wall Street registró nuevos récords pero los resultados trimestrales de Apple y Amazon hacen caer al mercado de futuros

Los precios de las acciones subieron el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York y los índices rompieron sus récords anteriores, pese a que el crecimiento de la economía estadounidense se ralentizó en el tercer trimestre. Sin embargo, las negociaciones tras el cierre del mercado reaccionaron negativamente a las presentaciones de resultados de Amazon y Apple.

El gigante del comercio electrónico logró en los nueve primeros meses de 2021 un beneficio neto de 19.041 millones de dólares, un incremento de cerca del 35% respecto al mismo periodo del año anterior, con unas cuentas aún propulsadas por la fuerte subida de su negocio durante la pandemia.

En tanto, las ventas de teléfonos iPhone, especialmente del modelo más reciente, el iPhone 13, así como la buena marcha del segmento de servicios digitales contribuyeron a que Apple disparara este año sus beneficios en un 65 por ciento.

A pesar de esos números, en el mercado de futuros, las acciones de ambas compañías se retraían, ya que los inversores esperaban mejores resultados. Es que pese a lo positivo de las cifras, la empresa alertó de que los problemas en la cadena de suministros que se están experimentando a nivel mundial probablemente afectarán la disponibilidad de sus productos en los próximos meses, lo que implicará una reducción de las ventas.

Según datos al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el S&P 500 subió un 0,98%, hasta 4.596,42 puntos, y el Nasdaq se elevó un notable 1,39%, hasta 15.448,12 puntos. El Dow Jones de Industriales avanzó un 0,68% y se situó en 35.730,48.

Valores de alto perfil como Tesla Inc, Apple Inc y Amazon.com Inc impulsaron el Nasdaq y ayudaron a que el índice cerrara en un récord, después de que el S&P 500 y el Dow lo habían hecho a principios de la semana.

Caterpillar Inc subió después de reportar una ganancia trimestral mejor de lo esperado por el aumento de los precios de las materias primas, mientras que un pronóstico alcista del fabricante de medicamentos Merck & Co Inc ayudó a sus acciones.

Los inversores también estaban atentos a Washington, donde el presidente Joe Biden dijo que había conseguido un nuevo marco de 1,75 billones de dólares para el gasto en infraestructura y el cambio climático.

“Las ganancias siguen siendo muy buenas”, dijo Bill Stone, director de inversiones de Glenview Trust Co, quien también señaló que el marco de Biden, si tiene éxito, no aumentaría los impuestos corporativos como los inversores habían temido.

“En la superficie, eso es positivo para las ganancias corporativas” de cara al futuro, dijo Stone.

El rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense a 10 años subía de 1,53% a 1,56%. El sector bancario, que se beneficia de los altos rendimientos, prosperaba. Bank of America avanzaba 1,5%.

(Con información de AP y Reuters)