Alcaldesa Copa sobre el paro contra la Ley 1386: “En el Alto, un día que no trabajan es un día que no comen, no podemos parar”

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, manifestó que un 80% de la población alteña se dedica al comercio informal y esta subsiste del trabajo diario. Por esta razón, justificó que los sectores agremiados de El Alto no participaron de ningún bloqueo en contra de la Ley 1386.

“Nosotros en El Alto no podemos ir a un paro, un día que no trabajan es como un día que no comen, la ciudad de El Alto vive del comercio informal, es más, el 80% de las familias alteñas viven del comercio”, dijo Copa.

La autoridad municipal dio a conocer que la población alteña se encuentra en proceso de reactivar la economía para favorecer a todas las familias que fueron afectadas por la pandemia del covid-19.

Para Copa, las movilizaciones de los sectores gremiales y cívicos del país están “politizados” y que el objetivo de su municipio es reactivar la economía para ayudar a los sectores agremiados antes de convocar a una movilización.